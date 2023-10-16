В столице Бельгии Брюсселе вооруженный мужчина застрелил по меньшей мере двух граждан Швеции и скрылся на скутере с места происшествия. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники полиции.

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По данным бельгийских журналистов, погибшие были одеты в футболки сборной Швеции по футболу, которая сегодня вечером играет против Бельгии в Брюсселе.

СМИ утверждают, что стрельба произошла неподалеку от стадиона имени Короля Бодуэна – именно там сегодня проходит футбольный матч.

На видео видно, как нападающий сначала застрелил людей, забежавших в подъезд жилого дома, а затем открыл огонь по двум людям в такси. Впоследствии он вернулся в здание и еще раз выстрелил в человека, который лежал на полу.

На кадрах мужчина в оранжевой куртке и белом шлеме с боевым оружием в руках садится на скутер и уезжает с места происшествия.

"Я увидел двух людей в балаклавах. У одного или обоих был пистолет. Был также кто-то в люминесцентной куртке, который достал достаточно большой пистолет из коробки или чемодана", – рассказал очевидец.

СМИ отмечают, что мужчина якобы восклицал религиозные лозунги и заявлял, что застрелил двух шведов "из мести ЕС за поддержку Израиля".

Дополнено в 22:25. Нападающий записал видеообращение, в котором назвал себя членом ИГИЛ и заявил, что "убил неверных". Мужчина представился Слайемом Слума и сказал, что "отомстил за умирающих за религию мусульман".

Сейчас район, где произошла стрельба, оцеплен полицией. На месте много машин скорой помощи, передают местные СМИ.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале операции "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны, а 9 октября ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

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