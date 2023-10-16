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"Помста ЄС за підтримку Ізраїлю". У Брюсселі чоловік застрелив двох шведів – відео видео

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 22:22
Відео: соцмережі
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У столиці Бельгії Брюсселі озброєний чоловік застрелив щонайменше двох громадян Швеції та втік на скутері з місця події. Про це повідомляють місцеві видання Het Laatste Nieuws та NRK News з посиланням на джерела у поліції. Пізніше нападник записав відеозвернення, в якому заявив, що це – "помста Євросоюзу за підтримку Ізраїлю і за смерті мусульман".

За даними бельгійських журналістів, загиблі були одягнені у футболки збірної Швеції з футболу, яка сьогодні увечері грає проти Бельгії в Брюсселі.

ЗМІ стверджують, що стрілянина сталася неподалік від стадіону імені Короля Бодуена – саме там сьогодні відбувається футбольний матч у межах відбіркового туру до чемпіонату Європи 2024 року.

Фото: VRT News

На відео видно, як нападник спочатку застрелив людей, які забігли до під'їзду житлового будинку, а потім відкрив вогонь по двох людях у ​​таксі. Згодом він повернувся до будівлі та ще раз вистрелив у людину, яка лежала на підлозі.

На кадрах чоловік у помаранчевій куртці та білому шоломі з бойовою зброєю в руках сідає на скутер і їде з місця події.

"Я побачив двох людей у ​​балаклавах. Один або обидва з них мали пістолет. Був також хтось у люмінесцентній куртці, який дістав досить великий пістолет із коробки чи валізи", – розповів очевидець.

ЗМІ зазначають, що чоловік нібито вигукував релігійні лозунги та заявляв, що застрелив двох шведів "із помсти ЄС за підтримку Ізраїля". 

ДОПОВНЕНО о 22:25. Нападник записав відеозвернення, в якому назвав себе членом ІДІЛ і заявив, що "вбив невірних". Чоловік представився Слаємом Слума і сказав, що "помстився за мусульман".

Зараз район, де сталася стрілянина, оточений поліцією. На місці велика кількість машин швидкої допомоги, передають місцеві ЗМІ.

ДОПОВНЕНО о 23:10. Матч Бельгії та Швеції перервано через убивство двох шведських фанатів. Через стрілянину в Брюсселі ввели максимальний, четвертий, рівень тривоги – він відображає "серйозну і неминучу загрозу".

  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а 9 жовтня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

Читайте також: Сектор Гази. Моравецький каже, що до Європи мігрують "ісламські бойовики та терористи"

Мілана Головань
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стрілянинабрюссель
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