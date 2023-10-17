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Убийство в Брюсселе. Футбольный матч остановлен, людей не выпускают со стадиона – фото

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17.10.2023, 00:22
Убийство в Брюсселе. Футбольный матч остановлен, людей не выпускают со стадиона – фото - Фото
Фото - ЕРА

В Брюсселе, где 16 октября походил футбольный матч Бельгия – Швеция, остановили игру в связи с убийством неизвестным мужчиной двух человек неподалеку от стадиона имени Короля Бодуэна. Об этом сообщает NRK News.

Матч был остановлен на счете 1:1 после теракта в Брюсселе, в результате которого были застрелены двое граждан Швеции. Еще один человек получил ранение.

Когда новость дошла до стадиона, сборная Швеции, посоветовавшись с соперниками, решила не продолжать игру. 

По данным издания, пока не будет установлена безопасная зона, все останутся на стадионе. На данный момент паники там нет, отмечают журналисты. На стадионе находятся около 35 000 человек.

Как пишет СМИ, на трибунах стало "явно больше" вооруженной полиции.

Убийство в Брюсселе. Футбольный матч остановлен, людей не выпускают со стадиона – фото

Убийство в Брюсселе. Футбольный матч остановлен, людей не выпускают со стадиона – фото

Убийство в Брюсселе. Футбольный матч остановлен, людей не выпускают со стадиона – фото
  • Ранее сообщалось, что нападающий записал видеообращение, в котором заявил, что совершенное им убийство двух человек – это "месть Евросоюзу за поддержку Израиля и за смерти мусульман".

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Оксана Житнюк
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футболтерактубийствошвециябельгия
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