Массовое убийство в США. Застрелившего 18 человек мужчину нашли мертвым

40-летний резервист армии США Роберт Кард, подозреваемый в убийстве 18 человек в американском Льюистоне, штат Мэн, был найден мертвым. Об этом сообщают ABC News и CNN.

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Журналисты пишут, что тело Карда обнаружили вечером 27 октября, то есть, через два дня после массового убийства. Оно лежало у реки в районе Лиссабонского водопада, примерно в 16 километрах от Льюистона.

Власти Мэна утверждают, что у него были следы от огнестрельного ранения, которое, вероятно, нанес себе сам.

Губернатор штата Джанет Миллс после этого известия сказала, что "вздохнула с облегчением, зная, что Кард больше никому не угрожает".

По информации собеседника CNN в правоохранительных органах, тело стрелка нашли вблизи центра переработки мусора, из которого того якобы недавно уволили. На этой неделе полицейские обнаружили также его заброшенный автомобиль.

Ранее ABC News со ссылкой на местную полицию сообщали, что недавно Кард сообщал о проблемах с психическим здоровьем, говорил, что слышит голоса и угрожал расстрелять базу Национальной гвардии США в Сако.

Летом 2023 года мужчина две недели лежал в психбольнице.

27 марта в христианской частной школе The Covenant School города Нэшвилл, штат Теннесси, стрелок убил из автоматического оружия троих детей и троих взрослых, а затем, как сообщается, был смертельно ранен полицией.

В мае в сербском Белграде ученик седьмого класса устроил стрельбу в начальной школе. По данным сербских СМИ, погибли до 10 человек, большинство из которых – учащиеся.

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