В здании философского факультета Карлова университета в чешской Праге произошла стрельба. Собеседник LIGA.net в европейском городе заявил, что известно о погибших и пострадавших в результате инцидента. Позже полиция сообщила о якобы ликвидации стрелка.

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На площади Яна Палаха в Праге работает полиция.

На кадрах с места происшествия видно, как люди выбегают из здания факультета искусств Карлового университета, а их окружают полицейские.

По словам одного из преподавателей факультета, во второй половине дня студенты и сотрудники вуза получили электронное письмо с просьбой забаррикадироваться.

"Мы забаррикадировались на втором этаже, стрельба, вероятно, была на четвертом", – сообщил мужчина портала Blesk, отметив, что было слышно большое количество выстрелов.

Собеседник LIGA.net подтвердил это заявление и добавил, что правоохранители предупредили: по зданию может передвигаться человек с огнестрельным оружием.

Пражская полиция сообщила о якобы ликвидации стрелка, его личность не раскрывают. По некоторым данным из соцсетей, нападающий мог покончить с собой.

Приматор (де-факто мэр. – Ред.) Праги Богуслав Свобода заявил, что шокирован произошедшим и пообещал дополнительную информацию позже.

ДОПОЛНЕНО в 17:41. Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что информации о пострадавших украинцах не поступало. Украинские дипломаты держат связь с чешскими правоохранителями.

ДОПОЛНЕНО В 18:05. Спасательные службы Праги сообщили, что в настоящее время известно об 11 погибших, включая стрелка. Девять человек получили тяжелые ранения, пять-шесть человек – ранения средней степени тяжести, до 10 – легко раненые. Цифры еще не могут измениться.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что он "шокирован" событиями. Он выразил соболезнования семьям и близким погибших и поблагодарил граждан за уважение к указаниям силовиков и максимальное сотрудничество.

27 марта 2023 года в христианской частной школе The Covenant School города Нэшвилл, штат Теннесси, стрелок убил из автоматического оружия троих детей и троих взрослых, а затем, как сообщается, был смертельно ранен полицией.

В мае в сербском Белграде ученик седьмого класса устроил стрельбу в начальной школе. По данным сербских СМИ, погибли до 10 человек, большинство из которых – учащиеся.

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