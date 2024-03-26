В оточенні Путіна не вірять у причетність України до теракту в "Крокусі" – Bloomberg

Крокус Сіті Холл (Фото: EPA)

У той час як російський диктатор Володимир Путін продовжує стверджувати, що Україна могла бути причетною до атаки на "Крокус Сіті Холл", яка забрала життя 139 людей, деякі посадовці не згодні з ним. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників в оточенні керівництва РФ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як заявив один зі співрозмовників, Путін був присутній на обговореннях, де офіційні особи погодилися, що немає жодного зв’язку з Києвом. Але російський диктатор має намір використати теракт для того, щоб згуртувати росіян проти України.

Співрозмовники видання стверджують, що російські посадовці були шоковані неспроможністю спецслужб запобігти теракту. Майже ніхто з їхніх знайомих серед політичної та бізнес-еліти Росії не вірить, що за нападом стоїть Україна.

Видання зазначило, що Путін двічі намагався прив’язати Україну до атаки, хоча відповідальність за неї взяла на себе "Ісламська держава".

23 березня Федеральна служба безпеки РФ затримала чотирьох підозрюваних у Брянській області та заявила, що нібито вони прямували в Україну. Путін тоді заявив, що для них було підготовлено "вікно" для перетину кордону. Вже 25 березня він визнав, що теракт здійснили радикальні ісламісти, але заявив пропагандистам, що "його цікавить, хто наказав".

Bloomberg наголошує, що союзники Путіна підхоплюють його тезу. Це спонукає до припущень, що він може використати гнів суспільства через теракт для посилення війни проти України, зокрема віддавши наказ про мобілізацію.

"Спецслужби знають, що це була "Ісламська держава", але після заяв Путіна у них немає іншого вибору, окрім як виконувати накази та доводити, що була причетність України чи Заходу", – розповів експерт з російської розвідки та спецслужб Андрій Солдатов.

Видання наголошує, що навіть самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечує твердження російського диктатора про те, що підозрювані намагалися втекти в Україну. Він заявив, що зловмисники спочатку прямували до Білорусі, але у зв'язку з тим, що охорона кордону була посилена, "тому вони розвернулися та поїхали в бік" України.

22 березня у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина. Було вбито щонайменше 139 осіб.

Попри те, що відповідальність за це взяла на себе "Ісламська держава", росіяни почали шукати в теракті український слід. Путін заявив, нібито терористи збиралися тікати в Україну.

У ГУР повідомили, що теракт у "Крокусі" – провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна, мета якої виправдати жорстокі удари по Україні та тотальну мобілізацію в Росії.

У США заявили, що не бачать ознак причетності України до теракту.

26 лютого Зеленський у відповідь на звинувачення України в теракті назвав Путіна "хворою та цинічною істотою".

Читайте також: "Путін – патологічний брехун". Кулеба про спробу Кремля прив'язати теракт до України