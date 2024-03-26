В окружении Путина не верят в причастность Украины к теракту в "Крокусе" – Bloomberg

Крокус Сити Холл (Фото: EPA)

В то время как российский диктатор Владимир Путин продолжает утверждать, что Украина могла быть причастна к атаке на "Крокус Сити Холл", унесшей жизни 139 человек, некоторые чиновники не согласны с ним. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на четырех неназванных собеседников в окружении руководства РФ.

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Как заявил один из собеседников, Путин присутствовал на обсуждениях, где официальные лица согласились, что нет никакой связи с Киевом. Но российский диктатор намерен использовать теракт, чтобы сплотить россиян против Украины.

Собеседники издания утверждают, что российские чиновники были шокированы несостоятельностью спецслужб предотвратить теракт. Почти никто из их знакомых среди политической и бизнес-элиты России не верит, что за нападением стоит Украина.

Издание отметило, что Путин дважды пытался привязать Украину к атаке, хотя ответственность за нее взяло на себя "Исламское государство".

23 марта Федеральная служба безопасности РФ задержала четырех подозреваемых в Брянской области и заявила, что они якобы направлялись в Украину. Путин тогда заявил, что для них было подготовлено "окно" для пересечения границы. Уже 25 марта он признал, что теракт совершили радикальные исламисты, но заявил пропагандистам, что "его интересует, кто приказал".

Bloomberg отмечает, что союзники Путина подхватывают его тезис. Это побуждает к предположениям, что он может использовать гнев общества из-за теракта для усиления войны против Украины, в том числе отдав приказ о мобилизации.

"Спецслужбы знают, что это было "Исламское государство", но после заявлений Путина у них нет другого выбора, кроме как выполнять приказы и доказывать, что была причастность Украины или Запада", – рассказал эксперт по российской разведке и спецслужбам Андрей Солдатов.

Издание отмечает, что даже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает утверждение российского диктатора о том, что подозреваемые пытались скрыться в Украине. Он заявил, что злоумышленники сначала направлялись в Беларусь, но в связи с тем, что охрана границы была усилена, "поэтому они развернулись и уехали в сторону" Украины.

22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Были убиты по меньшей мере 139 человек.

Несмотря на то, что ответственность за это взяло на себя "Исламское государство", россияне начали искать в теракте украинский след. Путин заявил, что террористы собирались бежать в Украину.

В ГУР сообщили, что теракт в "Крокусе" – провокация российских спецслужб по указанию Путина, цель которой оправдать жестокие удары по Украине и тотальную мобилизацию в России.

В США заявили, что не видят признаков причастности Украины к теракту.

26 февраля Зеленский в ответ на обвинения Украины в теракте назвал Путина "больным и циничным существом".

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