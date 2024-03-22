ГУР: Теракт в Подмосковье – провокация российских спецслужб по указанию Путина

Цель провокаций – оправдание еще более жестоких ударов по Украине и тотальной мобилизации в России, объясняют разведчики.

Крокус (Фото: Telegram)

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье является спланированной провокацией российских спецслужб, действовавших по указанию российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

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Цель провокаций – оправдание еще более жестоких ударов по Украине и тотальной мобилизации в России, объясняют разведчики.

"Публичную казнь людей в Москве следует понимать как угрозу Путина еще большей эскалацией и расширением войны", – говорится в сообщении.

Российский диктатор неоднократно пытался запугать Запад, в том числе применением ядерного оружия, поэтому этот теракт может использовать как еще одно "основание" для усиления агрессии, отметили в украинской разведке.

"Однако беспрепятственное передвижение группы боевиков с автоматами по центру Москвы, как и масса других неопровержимых доказательств, свидетельствуют о том, что расстрел в Крокус сити холл был организован российскими спецслужбами. О подготовке теракта предупреждали и международные посольства", – заявили в ГУР.

Там добавили, что "всему миру очевидно", что теракт в Москве является "очередным преступлением Путина для удержания власти".

По данным российских пропагандистов, стрельба началась перед запланированным концертом группы "Пикник" около 19:00 по киевскому времени.

Сначала Telegram-каналы утверждали, что стрелок один, однако топпропагандистские СМИ указывают на якобы трех мужчин "в камуфляже".

По состоянию на 21:00 известно о 40 погибших и 130 раненых, согласно официальным данным ФСБ.

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