ГУР: Теракт у Підмосков'ї – провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна

Мета провокацій – виправдання ще більш жорстоких ударів по Україні та тотальної мобілізації в Росії, пояснюють розвідники

Крокус (Фото: Telegram)

Теракт у концертному залі Crocus City Hall у Підмосков'ї є спланованою провокацією російських спецслужб, які діяли за вказівкою російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

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Мета провокацій – виправдання ще більш жорстоких ударів по Україні та тотальної мобілізації в Росії, пояснюють розвідники.

"Публічну страту людей у Москві варто розуміти як погрозу Путіна ще більшою ескалацією та розширенням війни", – йдеться у повідомленні.

Російський диктатор неодноразово намагався залякати Захід, зокрема, застосуванням ядерної зброї, тож цей теракт може використати як ще одну "підставу" для посилення агресії, зазначили в українській розвідці.

"Проте безперешкодне пересування групи бойовиків з автоматами центром Москви, як і безліч інших неспростовних доказів, свідчать про те, що розстріл у Крокус сіті хол був організований російськими спецслужбами. Про підготовку теракту попереджали і міжнародні посольства", – заявили у ГУР.

Там додали, що "всьому світові очевидно", що теракт у Москві є "черговим злочином Путіна для утримання влади".

За даними російських пропагандистів, стрілянина почалася перед запланованим концертом групи "Пікнік" близько 19:00 за київським часом.

Спочатку Telegram-канали стверджували, що стрілець один, втім топпропагандистські ЗМІ вказують на нібито трьох чоловіків "у камуфляжі".

Станом на 21:00 відомо про 40 загиблих та 130 поранених, згідно з офіційними даними ФСБ.

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