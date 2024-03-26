Путин снова попытался привязать теракт в "Крокусе" к Украине. Зеленский: Больное существо
Диктатор Владимир Путин снова попытался обвинить Украину в причастности к террористическому акту в концертном зале "Крокус" в Подмосковье 22 марта. Президент Владимир Зеленский назвал его "больным и циничным существом". Об этом он сказал в обращении.
По его словам, Путин снова "разговаривал сам с собой".
"Снова обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он – самое большое окно для террора", — сказал Зеленский.
Он отметил, что когда Путин умрет, то запрос на террор и насилие исчезнет вместе с ним.
Перед этим глава Кремля назвал теракт "акцией устрашения" и признал, что его совершили радикальные исламисты, однако попытался намекнуть, что к организации якобы причастна Украина.
- 22 марта в Подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Были убиты как минимум 139 человек.
- В ГУР сообщили, что теракт в "Крокусе" – провокация российских спецслужб по указанию Путина, цель которой оправдать жестокие удары по Украине и тотальную мобилизацию в России.
- В США заявили, что не видят признаков причастности Украины к теракту.
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