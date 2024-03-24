"Путин – патологический лжец". Кулеба о попытке Кремля привязать теракт к Украине

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российского диктатора Владимира Путина патологическим лжецом, после того как тот попытался привязать к Украине теракт в концертном зале "Сити Крокус Холл".

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"Путин лгал о взрывах жилых домов в 1999 году, катастрофе подводной лодки "Курск" в 2000 году, осаде школы в Беслане в 2004 году, убийствах Политковской в 2006 году, Магнитского в 2009 году, Немцова в 2015 году и многих других критиков, о российских военных, оккупировавших Крым, о сбитии MH17 и планах вторгнуться в Украину – вот несколько примеров из очень, очень длинного списка. Путин – патологический лжец", — написал Кулеба в соцсети X (Twitter).

Он сказал, что Путин "отчаянно пытается" как-то увязать Украину или другие западные государства с массовой стрельбой в Подмосковье, хотя этому нет никаких доказательств.

"Не позволяйте Путину и его приспешникам обмануть вас. Их единственная цель – побудить больше россиян гибнуть в их бессмысленной преступной войне против Украины, а также привить еще больше ненависти к другим нациям, не только украинцев, но и всему Западу", — заявил Кулеба.

Вечером 22 марта в "Крокусе" перед концертом группы "Пикник" началась стрельба, возник пожар. В результате теракта десятки человек погибли и получили ранения.

Несмотря на то, что ответственность за него взяла ИГИЛ, россияне начали искать в теракте украинский след. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы собирались бежать в Украину.

Министерство иностранных дел отвергло обвинение Кремля в причастности Украины к теракту, а президент Владимир Зеленский прокомментировал слова российского президента, сказав, что сутки молчал и придумывал, как привязать теракт к Украине.

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