Зеленский о "Крокусе": Это ничтожество Путин сутки молчал. Думал, как притянуть к Украине

Зеленский убежден, что если россияне готовы продолжать "молча умирать в крокусах", Путин устроит еще не один подобный теракт

Crocus City Hall (Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на вчерашний теракт в Crocus City Hall в Подмосковье, в котором Россия традиционно пытается обвинить Украину. В вечернем видеообращении он заявил, что российский диктатор Владимир Путин в течение суток никак не комментировал события и не общался со своими согражданами, потому что "думал, как притянуть к Украине".

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"То, что произошло вчера в Москве. Очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других", – подчеркнул президент.

Он отметил, что оккупанты вторглись в Украину, сжигают города – и Украину же пытаются обвинить.

"Они пытают, насилуют наших людей – и их же обвиняют. Они сюда, на украинскую землю, нагнали сотни тысяч террористов своих, воюют против нас, и им все равно, что происходит внутри их страны", – сказал президент.

Он отметил, что после вчерашних событий "это ничтожество Путин", вместо того, чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал – "думал, как это притянуть к Украине".

Зеленский убежден, что тех сотен тысяч россиян, которые сейчас сражаются против Украины, "точно хватило бы, чтобы остановить любых террористов".

"И если россияне готовы молча умирать в "крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попытается обернуть в пользу своей личной власти", – добавил президент.

Вечером 22 марта в "Крокусе" перед запланированным концертом группы "Пикник" началась стрельба, в результате которой десятки человек погибли и получили ранения.

В ГУР заявили, что теракт является спланированной провокацией российских спецслужб, действовавших по указанию Путина.

Министерство иностранных дел отвергло обвинение Кремля в якобы причастности Украины к теракту. В ведомстве напомнили о "рязанском сахаре" – терактах 1999 года, спланированных российскими спецслужбами внутри России.

По состоянию на день 23 марта известно о 133 погибших в результате теракта.

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