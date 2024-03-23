Теракт в Подмосковье. РосСМИ показали, как выглядит Crocus City Hall внутри – фото
Появились снимки торгового центра Crocus City Hall в Подмосковье после масштабной стрельбы, произошедшей в пятницу, 22 марта. Фотографии, сделанные после пожара, опубликовала прессслужба губернатора и правительства Подмосковья.
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На фотографиях видно, что значительная часть торгового центра выгорела, в помещении разбросаны вещи.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сейчас продолжается пролив конструкций. Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован.
- По данным российских пропагандистов, стрельба началась перед запланированным концертом группы "Пикник" около 19:00 по киевскому времени 22 марта.
- Сначала Telegram-каналы утверждали, что стрелок один, впрочем, топпропагандистские СМИ указывают на якобы трех мужчин "в камуфляже". По состоянию на 21:00 известно о 40 погибших и 130 раненых, согласно официальным данным ФСБ.
- В ГУР заявили, что теракт является спланированной провокацией российских спецслужб, действовавших по указанию российского диктатора Владимира Путина .
- Министерство иностранных дел отвергло обвинение Кремля в якобы причастности Украины к теракту в подмосковном концертном зале Crocus City Hall. В ведомстве напомнили о случаях "рязанского сахара" – терактов, спланированных российскими спецслужбами внутри России.
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