Россия обвинила Украину в теракте под Москвой. МИД: Спланированная провокация Кремля

Министерство иностранных дел отвергает обвинения Кремля в якобы причастности Украины к теракту под Москвой

Крокус (Фото: Telegram)

Министерство иностранных дел отвергло обвинения Кремля о якобы причастности Украины к теракту в подмосковном концертном зале Crocus City Hall. В ведомстве напомнили о случаях "рязанского сахара" – терактов, спланированных российскими спецслужбами внутри России.

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МИД отметил, что считает эти обвинения спланированной провокацией Кремля.

Их цель – дальнейшее нагнетание "антиукраинской истерии" среди россиян, создание условий для мобилизации и дискредитации Украины на международной арене.

"Российский режим имеет долгую историю кровавых провокаций спецслужб, подобных теракту на Каширском шоссе в 1999 году. Для путинской диктатуры не существует красных линий. Она готова убивать собственных граждан ради политических целей так же, как за время войны против Украины убила тысячи мирных украинцев в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и пыток", – напомнили в дипломатическом ведомстве.

Министерство призвало международное сообщество не доверять российским "вбросам" о якобы причастности Украины к теракту, а также усилить поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

Ранее с подобным заявлением выступила украинская разведка. ГУР назвало теракт в "Крокусе" провокацией российских спецслужб по указанию российского диктатора Владимира Путина.

По данным российских пропагандистов, стрельба началась перед запланированным концертом группы "Пикник" около 19:00 по киевскому времени.

Сначала Telegram-каналы утверждали, что стрелок один, впрочем, топпропагандистские СМИ указывают на якобы трех мужчин "в камуфляже".

По состоянию на 21:00 известно о 40 погибших и 130 раненых, согласно официальным данным ФСБ.

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