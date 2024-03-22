Росія звинуватила Україну у теракті під Москвою. МЗС: Спланована провокація Кремля

Міністерство закордонних справ відкидає звинувачення Кремля у нібито причетності України до теракту під Москвою

Крокус (Фото: Telegram)

Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення Кремля у нібито причетності України до теракту у підмосковному концертному залі Crocus City Hall. У відомстві нагадали про випадки "рязанського цукру" – терактів, спланованих російськими спецслужбами всередині Росії.

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МЗС зазначило, що вважає ці звинувачення спланованою провокацією Кремля.

Їхня мета – подальше нагнітання "антиукраїнської істерії" серед росіян, створення умов для мобілізації та дискредитації України на міжнародній арені.

"Російський режим має довгу історію кривавих провокацій спецслужб, подібних до теракту на Каширському шосе в 1999 році. Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей так само, як за час війни проти України вбила тисячі мирних українців в результаті ракетних ударів, артилерійських обстрілів та тортур", – нагадали у дипломатичному відомстві.

Міністерство закликало міжнародну спільноту не довіряти російським "вкидам" про нібито причетність України до теракту, а також підсилити підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

Раніше із подібною заявою виступила українська розвідка. ГУР назвало теракт у Крокусі провокацією російських спецслужб за вказівкою російського диктатора Володимира Путіна.

За даними російських пропагандистів, стрілянина почалася перед запланованим концертом групи "Пікнік" близько 19:00 за київським часом.

Спочатку Telegram-канали стверджували, що стрілець один, втім топпропагандистські ЗМІ вказують на нібито трьох чоловіків "у камуфляжі".

Станом на 21:00 відомо про 40 загиблих та 130 поранених, згідно з офіційними даними ФСБ.

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