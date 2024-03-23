Теракт у Підмосков'ї. Влада РФ показали, як виглядає Crocus City Hall всередині – фото
З'явилися знімки торговельного центру Crocus City Hall у Підмосков'ї після масштабної стрілянини, яка сталася у п’ятницю, 22 березня. Фотографії, зроблені після пожежі, опублікувала пресслужба губернатора та уряду Підмосков'я.
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На світлинах видно, що значна частина торговельного центру вигоріла, у приміщенні, розкидані речі.
Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що наразі триває протока конструкцій. Окремі осередки займання ще залишилися, але здебільшого вогонь ліквідовано.
- За даними російських пропагандистів, стрілянина почалася перед запланованим концертом групи "Пікнік" близько 19:00 за київським часом 22 березня.
- Спочатку Telegram-канали стверджували, що стрілець один, втім топпропагандистські ЗМІ вказують на нібито трьох чоловіків "у камуфляжі". Станом на 21:00 відомо про 40 загиблих та 130 поранених, згідно з офіційними даними ФСБ.
- У ГУР заявили, що теракт є спланованою провокацією російських спецслужб, які діяли за вказівкою російського диктатора Володимира Путіна.
- Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення Кремля у нібито причетності України до теракту у підмосковному концертному залі Crocus City Hall. У відомстві нагадали про випадки "рязанського цукру" – терактів, спланованих російськими спецслужбами всередині Росії.
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