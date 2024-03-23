Зеленський про "Крокус": Ця нікчема Путін добу мовчав. Думав, як притягнути до України

Зеленський переконаний, що якщо росіяни готові продовжувати "мовчки вмирати в крокусах", Путін влаштує ще не один подібний теракт

Crocus City Hall (Фото: Пресслужба губернатора та уряду Підмосков'я)

Президент Володимир Зеленський відреагував на вчорашній теракт у Crocus City Hall у Підмосков’ї, в якому Росія традиційно намагається звинуватити Україну. У вечірньому відеозверненні він заявив, що російський диктатор Володимир Путін протягом доби ніяк не коментував події і не спілкувався зі своїми співгромадянами, бо "думав, як притягнути до України".

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"Те, що сталося вчора в Москві. Очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших", – наголосив президент.

Він зазначив, що окупанти вторглися в Україну, спалюють міста – і Україну ж намагаються звинуватити.

"Вони катують, ґвалтують наших людей – і їх же звинувачують. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни", – сказав президент.

Він наголосив, що після вчорашніх подій "ця нікчема Путін", замість того, щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав – "думав, як це притягнути до України".

Зеленський переконаний, що тих сотень тисяч росіян, які зараз воюють проти України, "точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів".

"І якщо росіяни готові мовчки вмирати в "крокусах" та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі", – додав президент.

Ввечері 22 березня у "Крокусі" перед запланованим концертом групи "Пікнік" почалася стрілянина, в результаті якої десятки людей загинули та отримали поранення.

У ГУР заявили, що теракт є спланованою провокацією російських спецслужб, які діяли за вказівкою Путіна.

Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення Кремля у нібито причетності України до теракту. У відомстві нагадали про "рязанський цукор" – теракти 1999 року, сплановані російськими спецслужбами всередині Росії.

Станом на день 23 березня відомо про 133 загиблих у результаті теракту.

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