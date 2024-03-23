Росіяни нарахували вже 133 вбитих в результаті теракту у "Крокусі"

Crocus City Hall після пожежі (Фото: пресслужба губернатора та уряду Підмосков'я)

Кількість загиблих в результаті теракту у концертному залі Crocus City Hall у Підмосков’ї збільшилася до 133 осіб. Про це повідомила пресслужба Слідчого комітету РФ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"У ході розбору завалів у концертному залі Crocus City Hall кількість загиблих внаслідок теракту збільшилася до 133 осіб. Пошукові роботи тривають", – повідомили у СК РФ о 15:21 за київським часом.

Російська ФСБ стверджує, що підозрювані у виконанні теракту нібито хотіли втекти в Україну. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що "ця версія не витримує критики" і "це розуміють усі у світі, крім, можливо, зазомбованого російського населення".

Ввечері 22 березня у "Крокусі" перед запланованим концертом групи "Пікнік" почалася стрілянина, в результаті якої десятки людей загинули та отримали поранення.

У ГУР заявили, що теракт є спланованою провокацією російських спецслужб, які діяли за вказівкою Путіна.

Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення Кремля у нібито причетності України до теракту. У відомстві нагадали про "рязанський цукор" – теракти 1999 року, сплановані російськими спецслужбами всередині Росії.

Читайте також: Теракт у Підмосков'ї. Влада РФ показала, як виглядає Crocus City Hall всередині – фото