ГУР: Версія про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї тікали в бік України, не витримує критики
Поширювана російською стороною версія про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї тікали у бік України, не витримує жодної критики. Про це заявив у ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
Він зазначив, що понад два роки триває повномасштабна війна, прикордонні території насичені ворожими військами, а лінія кордону замінована, спостереження ведеться всіма засобами, включно з аеророзвідкою, з обох боків.
"Такі області, як Бєлгородська і Курська, взагалі зараз є зоною активних бойових дій після останніх подій. І, зрозуміло, ця версія не витримує критики, це розуміють усі у світі, крім, можливо, зазомбованого російського населення", – заявив Юсов в ефірі телемарафону в суботу.
Юсов нагадав, що російські спецслужби мають історію організації терактів на власній території та наголосив, що наразі є "всі ознаки того, що ми маємо справу саме з такою діяльністю російських спецслужб".
Водночас він зауважив, що на перебіг війни це не матиме помітного впливу.
"Мобілізаційні заходи на території держави-агресора не припинялися ні на день. Тому глобально це ні на що не вплине. Але так, внутрішній градус істерії та внутрішньої мобілізації в Росії дійсно може бути підвищений, хоча риторика пропагандистів і без того максимально неонацистська й агресивна: куди ще вище – складно собі уявити", – вважає він.
РФ також спробує використати теракт, щоб змінити ситуацію на міжнародній арені, додав Юсов.
- Сьогодні ФСБ Росії опублікувала заяву про те, що нібито знайшла "український слід" у стрільбі та заявила, що підозрювані "мали контакти на українській стороні" та нібито збиралися перейти кордон з Україною.
- У Центрі протидії дезінформації припускають, що стрілянина у Crocus City Hall у Підмосков'ї може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації у Росії.
В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявляли, що теракт в Красногорську — це свідома провокація спецслужб російського диктатора Володимира Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.
- Також російські пропагандисти з телеканалу НТВ оприлюднили діпфейк із секретарем РНБО Олексієм Даніловим – вони намагалися переконати, що Україна нібито причетна до теракту 22 березня у Підмосковʼї.