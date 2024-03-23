ГУР: Версія про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї тікали в бік України, не витримує критики

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Поширювана російською стороною версія про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї тікали у бік України, не витримує жодної критики. Про це заявив у ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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Він зазначив, що понад два роки триває повномасштабна війна, прикордонні території насичені ворожими військами, а лінія кордону замінована, спостереження ведеться всіма засобами, включно з аеророзвідкою, з обох боків.

"Такі області, як Бєлгородська і Курська, взагалі зараз є зоною активних бойових дій після останніх подій. І, зрозуміло, ця версія не витримує критики, це розуміють усі у світі, крім, можливо, зазомбованого російського населення", – заявив Юсов в ефірі телемарафону в суботу.

Юсов нагадав, що російські спецслужби мають історію організації терактів на власній території та наголосив, що наразі є "всі ознаки того, що ми маємо справу саме з такою діяльністю російських спецслужб".

Водночас він зауважив, що на перебіг війни це не матиме помітного впливу.

"Мобілізаційні заходи на території держави-агресора не припинялися ні на день. Тому глобально це ні на що не вплине. Але так, внутрішній градус істерії та внутрішньої мобілізації в Росії дійсно може бути підвищений, хоча риторика пропагандистів і без того максимально неонацистська й агресивна: куди ще вище – складно собі уявити", – вважає він.

РФ також спробує використати теракт, щоб змінити ситуацію на міжнародній арені, додав Юсов.