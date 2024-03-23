ГУР: Версия, что исполнители теракта в России бежали в Украину, не выдерживает критики
Распространяемая российской стороной версия о том, что исполнители теракта в Подмосковье бежали в сторону Украины, не выдерживает никакой критики. Об этом заявил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Он отметил, что более двух лет продолжается полномасштабная война, приграничные территории насыщены вражескими войсками, а линия границы заминирована, наблюдение ведется всеми средствами, в том числе аэроразведкой, с обеих сторон.
"Такие области, как Белгородская и Курская, вообще сейчас являются зоной активных боевых действий после последних событий. И, разумеется, эта версия не выдерживает критики, это понимают все в мире, кроме, возможно, зазомбированного российского населения", – заявил Юсов в эфире телемарафона в субботу.
Юсов напомнил, что российские спецслужбы имеют историю организации терактов на собственной территории, и отметил, что сейчас есть "все признаки того, что мы имеем дело именно с такой деятельностью российских спецслужб".
В то же время он отметил, что на ход войны это не будет иметь заметного влияния.
"Мобилизационные мероприятия на территории государства-агрессора не прекращались ни на день. Поэтому глобально это ни на что не повлияет. Но да, внутренний градус истерии и внутренней мобилизации в России действительно может быть повышен, хотя риторика пропагандистов и без того максимально неонацистская и агрессивная: куда еще выше – сложно себе представить", – считает он.
РФ также попытается использовать теракт, чтобы изменить ситуацию на международной арене, добавил Юсов.
- Сегодня ФСБ России опубликовала заявление о том, что якобы нашла "украинский след" в стрельбе, и заявила, что подозреваемые "имели контакты на украинской стороне" и якобы собирались перейти границу с Украиной.
- В Центре противодействия дезинформации предполагается, что стрельба в Crocus City Hall в Подмосковье может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в России.
В Главном управлении разведки Министерства обороны заявляли, что теракт в Красногорске – это сознательная провокация спецслужб российского диктатора Владимира Путина, о которой предупреждало международное сообщество.
- Также российские пропагандисты с телеканала НТВ обнародовали дипфейк с секретарем СНБО Алексеем Даниловым – они пытались убедить, что Украина якобы причастна к теракту 22 марта в Подмосковье.