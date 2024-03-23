ГУР: Версия, что исполнители теракта в России бежали в Украину, не выдерживает критики

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Распространяемая российской стороной версия о том, что исполнители теракта в Подмосковье бежали в сторону Украины, не выдерживает никакой критики. Об этом заявил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что более двух лет продолжается полномасштабная война, приграничные территории насыщены вражескими войсками, а линия границы заминирована, наблюдение ведется всеми средствами, в том числе аэроразведкой, с обеих сторон.

"Такие области, как Белгородская и Курская, вообще сейчас являются зоной активных боевых действий после последних событий. И, разумеется, эта версия не выдерживает критики, это понимают все в мире, кроме, возможно, зазомбированного российского населения", – заявил Юсов в эфире телемарафона в субботу.

Юсов напомнил, что российские спецслужбы имеют историю организации терактов на собственной территории, и отметил, что сейчас есть "все признаки того, что мы имеем дело именно с такой деятельностью российских спецслужб".

В то же время он отметил, что на ход войны это не будет иметь заметного влияния.

"Мобилизационные мероприятия на территории государства-агрессора не прекращались ни на день. Поэтому глобально это ни на что не повлияет. Но да, внутренний градус истерии и внутренней мобилизации в России действительно может быть повышен, хотя риторика пропагандистов и без того максимально неонацистская и агрессивная: куда еще выше – сложно себе представить", – считает он.

РФ также попытается использовать теракт, чтобы изменить ситуацию на международной арене, добавил Юсов.