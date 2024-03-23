Теракт в Подмосковье. ЦПД: Может быть спецоперацией для новой волны мобилизации в России

В ЦПИ отметили, что Кремль использовал теракты с большим количеством погибших гражданских россиян для оправдания Второй чеченской войны

Крокус (Фото: Telegram)

В Центре противодействия дезинформации предполагается, что стрельба в Crocus City Hall в Подмосковье может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в России.

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Центр противодействия дезинформации подчеркнул, что обвинения Украины, которые звучат из РФ, уже подтверждают эту версию.

В ЦПИ отметили, что о возможности терактов в начале марта предупреждало посольство США в России и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей. Аналогичные предупреждения также делали посольства Великобритании, Германии и еще нескольких стран Запада.

Сообщается, что теракты с большим количеством погибших гражданских россиян, как то взрыв дома на Каширском шоссе в Москве в 1999 году и захват заложников на мюзикле Норд-Ост в 2002-м, Кремль уже использовал для оправдания Второй чеченской войны и агрессии против чеченского народа.

В Главном управлении разведки Министерства обороны заявляли, что теракт в Красногорске – это сознательная провокация спецслужб российского диктатора Владимира Путина, о которой предупреждало международное сообщество.

Сегодня ФСБ России опубликовала заявление о том, что якобы нашла "украинский след" в стрельбе и заявила, что подозреваемые "имели контакты на украинской стороне" и якобы собирались перейти границу с Украиной.

По данным российских пропагандистов, стрельба началась перед запланированным концертом группы "Пикник" около 19:00 по киевскому времени 22 марта.

Сначала Telegram-каналы утверждали, что стрелок один, впрочем, топпропагандистские СМИ указывают на якобы трех мужчин "в камуфляже". По состоянию на 21:00 известно о 40 погибших и 130 раненых, согласно официальным данным ФСБ.

Министерство иностранных дел отвергло обвинение Кремля в якобы причастности Украины к теракту в подмосковном концертном зале Crocus City Hall. В ведомстве напомнили о случаях "рязанского сахара" – терактов, спланированных российскими спецслужбами внутри России.

Также российские пропагандисты с телеканала НТВ обнародовали дипфейк с секретарем СНБО Алексеем Даниловым – они пытались убедить, что Украина, якобы, причастна к теракту 22 марта в Подмосковье.

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