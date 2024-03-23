Російське ЗМІ показало фейкове відео з секретарем РНБО Даніловим про теракт у Підмосковʼї

У цьому відео секретар РНБО Данілов нібито підтвердив причетність Києва до теракту в Crocus City Hall

Крокус (Фото: Telegram)

Російські пропагандисти з телеканалу НТВ оприлюднили діпфейк із секретарем РНБО Олексієм Даніловим – вони намагалися переконати, що Україна нібито причетна до теракту 22 березня у Підмосковʼї. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє.

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За даними Центру, пропагандистський канал НТВ поширив відео з начебто українського телеефіру, у якому Данілов нібито підтвердив причетність Києва до теракту в Підмосковʼї.

Журналісти "Детектор медіа" зазначили, що для створення фейку росіяни використали частину кадрів з телемарафону за 16 березня та замінили гостя – начальника ГУР МОУ Буданова – на підробне відео з Даніловим.

Скриншот фейкового відео НТВ

Скриншот ефіру телемарафону від 16 березня з Кирилом Будановим

"У ролику не збігаються міміка та мовлення Данілова – це вказує на можливе використання діпфейку", – наголосили у Центрі стратегічних комунікацій.

Ввечері 22 березня ведучими телемарафону були Марічка Падалко та Максим Сухенко, а не Марина Скиба й Олег Білецький, як у відео НТВ, а події в Підмосковʼї коментував не Данілов, а представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

"Подібними вкидами росіяни намагаються перекласти відповідальність за теракт на українців, який насправді є провокацією спецслужб Путіна", – наголосили у Центрі стратегічних комунікацій.

За даними російських пропагандистів, стрілянина почалася перед запланованим концертом групи "Пікнік" близько 19:00 за київським часом 22 березня.

Спочатку Telegram-канали стверджували, що стрілець один, втім топпропагандистські ЗМІ вказують на нібито трьох чоловіків "у камуфляжі". Станом на 21:00 відомо про 40 загиблих та 130 поранених, згідно з офіційними даними ФСБ.

У ГУР заявили, що теракт є спланованою провокацією російських спецслужб, які діяли за вказівкою російського диктатора Володимира Путіна.

Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення Кремля у нібито причетності України до теракту у підмосковному концертному залі Crocus City Hall. У відомстві нагадали про випадки "рязанського цукру" – терактів, спланованих російськими спецслужбами всередині Росії.

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