Российское СМИ показало фейковое видео с секретарем СНБО Даниловым о теракте в Подмосковье

В этом видео секретарь СНБО Данилов якобы подтвердил причастность Киева к теракту в Подмосковье.

Крокус (Фото: Telegram)

Российские пропагандисты с телеканала НТВ обнародовали дипфейк с секретарем СНБО Алексеем Даниловым – они пытались убедить, что Украина, якобы, причастна к теракту 22 марта в Подмосковье. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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По данным Центра, пропагандистский канал НТВ распространил видео с якобы украинского телеэфира, в котором Данилов якобы подтвердил причастность Киева к теракту в Подмосковье.

Журналисты "Детектор медиа" отметили, что для создания фейка россияне использовали часть кадров по телемарафону за 16 марта и заменили гостя – начальника ГУР МОУ Буданова – на подробное видео с Даниловым.

Скриншот фейкового видео НТВ

Скриншот эфира телемарафона от 16 марта с Кириллом Будановым

"В ролике не совпадают мимика и речь Данилова – это указывает на возможное использование дипфейка", – отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Вечером 22 марта ведущими телемарафона были Маричка Падалко и Максим Сухенко, а не Марина Скиба и Олег Билецкий, как в видео НТВ, а события в Подмосковье комментировал не Данилов, а представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

"Подобными вбросами россияне пытаются переложить ответственность за теракт на украинцев, который действительно является провокацией спецслужб Путина ", – подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций.

По данным российских пропагандистов, стрельба началась перед запланированным концертом группы "Пикник" около 19:00 по киевскому времени 22 марта.

Сначала Telegram-каналы утверждали, что стрелок один, впрочем, топпропагандистские СМИ указывают на якобы трех мужчин "в камуфляже". По состоянию на 21:00 известно о 40 погибших и 130 раненых, согласно официальным данным ФСБ.

В ГУР заявили, что теракт является спланированной провокацией российских спецслужб, действовавших по указанию российского диктатора Владимира Путина.

Министерство иностранных дел отвергло обвинение Кремля в якобы причастности Украины к теракту в подмосковном концертном зале Crocus City Hall. В ведомстве напомнили о случаях "рязанского сахара" – терактов, спланированных российскими спецслужбами внутри России.

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