Теракт у Підмосков'ї. ЦПД: Може бути спецоперацією для нової хвилі мобілізації в Росії

У ЦПД зауважили, що Кремль використовував теракти з великою кількістю загиблих цивільних росіян для виправдання Другої чеченської війни

Крокус (Фото: Telegram)

У Центрі протидії дезінформації припускають, що стрілянина у Crocus City Hall у Підмосков'ї може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації у Росії.

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Центр протидії дезінформації наголосив, що звинувачення України, які лунають з РФ, вже підтверджують цю версію.

У ЦПД зазначили, що про можливість терактів на початку березня попереджало посольство США в Росії та рекомендувало своїм громадянам уникати місць масового скупчення людей. Аналогічні попередження також робили посольства Великої Британії, Німеччини та ще кількох країн Заходу.

Повідомляється, що теракти з великою кількістю загиблих цивільних росіян, як то вибух будинку на Каширському шосе у Москві в 1999 році та захоплення заручників на мюзиклі Норд-Ост в 2002-му, Кремль уже використовував для виправдання Другої чеченської війни та агресії проти чеченського народу.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявляли, що теракт в Красногорську — це свідома провокація спецслужб російського диктатора Володимира Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.

Сьогодні ФСБ Росії опублікувала заяву про те, що нібито знайшла "український слід" у стрільбі та заявила, що підозрювані "мали контакти на українській стороні" та нібито збиралися перейти кордон з Україною.

За даними російських пропагандистів, стрілянина почалася перед запланованим концертом групи "Пікнік" близько 19:00 за київським часом 22 березня.

Спочатку Telegram-канали стверджували, що стрілець один, втім топпропагандистські ЗМІ вказують на нібито трьох чоловіків "у камуфляжі". Станом на 21:00 відомо про 40 загиблих та 130 поранених, згідно з офіційними даними ФСБ.

Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення Кремля у нібито причетності України до теракту у підмосковному концертному залі Crocus City Hall. У відомстві нагадали про випадки "рязанського цукру" – терактів, спланованих російськими спецслужбами всередині Росії.

Також російські пропагандисти з телеканалу НТВ оприлюднили діпфейк із секретарем РНБО Олексієм Даніловим – вони намагалися переконати, що Україна нібито причетна до теракту 22 березня у Підмосковʼї.

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