Россияне насчитали уже 133 убитых в результате теракта в "Крокусе"

Crocus City Hall после пожара (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья)

Количество погибших в результате теракта в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье увеличилось до 133 человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

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"В ходе разбора завалов в концертном зале Crocus City Hall количество погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются", – сообщили в СК РФ в 15:21 по киевскому времени.

Российская ФСБ утверждает, что подозреваемые в совершении теракта якобы хотели сбежать в Украину. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что "эта версия не выдерживает критики" и "это понимают все в мире, кроме, возможно, зазомбированного российского населения".

Вечером 22 марта в "Крокусе" перед запланированным концертом группы "Пикник" началась стрельба, в результате которой десятки человек погибли и получили ранения.

В ГУР заявили, что теракт является спланированной провокацией российских спецслужб, действовавших по указанию Путина.

Министерство иностранных дел отвергло обвинение Кремля в якобы причастности Украины к теракту. В ведомстве напомнили о "рязанском сахаре" – терактах 1999 года, спланированных российскими спецслужбами внутри России.

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