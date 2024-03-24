"Путін – патологічний брехун". Кулеба про спробу Кремля прив'язати теракт до України

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав російського диктатора Володимира Путіна патологічним брехуном, після того, як той спробував прив'язати до України теракт в концертному залі "Сіті Крокус Холл".

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"Путін брехав про вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна "Курськ" у 2000 році, облогу школи в Беслані у 2004 році, вбивства Політковської у 2006 році, Магнітського у 2009 році, Нємцова у 2015 році та багатьох інших критиків, про російських військових, які окупували Крим, про збиття MH17 та плани вторгнутися в Україну – ось кілька прикладів з дуже, дуже довгого списку. Путін – патологічний брехун", – написав Кулеба у соцмережі X (Twitter).

Він сказав, що Путін "відчайдушно намагається" якось пов'язати Україну чи інші західні держави з масовою стріляниною в Підмосков'ї, хоча цьому немає жодних доказів.

"Не дозволяйте Путіну та його поплічникам обдурити вас. Їхня єдина мета – спонукати більше росіян гинути в їхній безглуздій злочинній війні проти України, а також прищепити ще більше ненависті до інших націй, не лише українців, а й усього Заходу", – заявив Кулеба.

Увечері 22 березня у "Крокусі" перед концертом групи "Пікнік" почалася стрілянина, виникла пожежа. Внаслідок теракту десятки людей загинули та отримали поранення.

Попри те, що відповідальність за нього взяла ІДІЛ, росіяни почали шукати в теракті український слід. Російський диктатор Володимир Путін заявив, нібито терористи збиралися тікати в Україну.

Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення Кремля у причетності України до теракту, а президент Володимир Зеленський прокоментував слова російського президента, сказавши, що той добу мовчав і придумував, як прив'язати теракт до України.

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