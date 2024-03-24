"Путін – патологічний брехун". Кулеба про спробу Кремля прив'язати теракт до України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав російського диктатора Володимира Путіна патологічним брехуном, після того, як той спробував прив'язати до України теракт в концертному залі "Сіті Крокус Холл".
"Путін брехав про вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна "Курськ" у 2000 році, облогу школи в Беслані у 2004 році, вбивства Політковської у 2006 році, Магнітського у 2009 році, Нємцова у 2015 році та багатьох інших критиків, про російських військових, які окупували Крим, про збиття MH17 та плани вторгнутися в Україну – ось кілька прикладів з дуже, дуже довгого списку. Путін – патологічний брехун", – написав Кулеба у соцмережі X (Twitter).
Він сказав, що Путін "відчайдушно намагається" якось пов'язати Україну чи інші західні держави з масовою стріляниною в Підмосков'ї, хоча цьому немає жодних доказів.
"Не дозволяйте Путіну та його поплічникам обдурити вас. Їхня єдина мета – спонукати більше росіян гинути в їхній безглуздій злочинній війні проти України, а також прищепити ще більше ненависті до інших націй, не лише українців, а й усього Заходу", – заявив Кулеба.
- Увечері 22 березня у "Крокусі" перед концертом групи "Пікнік" почалася стрілянина, виникла пожежа. Внаслідок теракту десятки людей загинули та отримали поранення.
- Попри те, що відповідальність за нього взяла ІДІЛ, росіяни почали шукати в теракті український слід. Російський диктатор Володимир Путін заявив, нібито терористи збиралися тікати в Україну.
- Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення Кремля у причетності України до теракту, а президент Володимир Зеленський прокоментував слова російського президента, сказавши, що той добу мовчав і придумував, як прив'язати теракт до України.
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