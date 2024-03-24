"Україна не причетна". США – про спроби Путіна знайти український слід у теракті

Сполучені Штати заявили, що ІДІЛ несе виключну відповідальність за теракт у Крокус Сіті Холлі й Україна ніяк не причетна

Крокус Сіті Холл (Фото: EPA / MAXIM SHIPENKOV)

Рада національної безпеки (NSC) США однозначно відкинула спроби Росії прив'язати Україну до теракту в концертному залі "Крокус Сіті Холл" у місті Красногорську біля Москви. Про це пише NBC News.

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"ІДІЛ несе виключну відповідальність за цю атаку. Україна ніяк не причетна", – сказала речниця NSC Едріен Вотсон.

Вона також ще раз підтвердила, що США попереджали Росію про загрозу теракту з боку ІДІЛ.

Теракт у Крокус Сіті Холлі стався ввечері 22 березня. Відповідальність за нього практично одразу взяла ІДІЛ, у ніч проти 24 березня на її ресурсах з'явилося відео атаки, зняте самими терористами. На ньому видно трьох нападників (ще один знімає), які розстрілюють беззбройних відвідувачів концертної зали. Одному з поранених чоловіків перерізали горло.

Незалежні російські видання звернули увагу, що принаймні двоє з нападників одягнуті так само, як і люди, яких російська ФСБ затримала за підозрою в здійсненні теракту.