"Україна не причетна". США – про спроби Путіна знайти український слід у теракті
Рада національної безпеки (NSC) США однозначно відкинула спроби Росії прив'язати Україну до теракту в концертному залі "Крокус Сіті Холл" у місті Красногорську біля Москви. Про це пише NBC News.
"ІДІЛ несе виключну відповідальність за цю атаку. Україна ніяк не причетна", – сказала речниця NSC Едріен Вотсон.
Вона також ще раз підтвердила, що США попереджали Росію про загрозу теракту з боку ІДІЛ.
Теракт у Крокус Сіті Холлі стався ввечері 22 березня. Відповідальність за нього практично одразу взяла ІДІЛ, у ніч проти 24 березня на її ресурсах з'явилося відео атаки, зняте самими терористами. На ньому видно трьох нападників (ще один знімає), які розстрілюють беззбройних відвідувачів концертної зали. Одному з поранених чоловіків перерізали горло.
Незалежні російські видання звернули увагу, що принаймні двоє з нападників одягнуті так само, як і люди, яких російська ФСБ затримала за підозрою в здійсненні теракту.
- Увечері 22 березня у "Крокусі" перед концертом групи "Пікнік" почалася стрілянина, виникла пожежа. Внаслідок теракту десятки людей загинули та отримали поранення.
- Попри те, що відповідальність за нього взяла ІДІЛ, росіяни почали шукати в теракті український слід. Російський диктатор Володимир Путін заявив, нібито терористи збиралися тікати в Україну.
- Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення Кремля у причетності України до теракту. У відомстві нагадали про "рязанський цукор" – теракти 1999 року, сплановані російськими спецслужбами всередині Росії.
- Президент Володимир Зеленський прокоментував слова російського президента, сказавши, що той добу мовчав і придумував, як прив'язати теракт до України.