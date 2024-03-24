"Украина не причастна". США – о попытках Путина найти украинский след в теракте
Совет национальной безопасности (NSC) США однозначно отверг попытки России привязать Украину к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Красногорске возле Москвы. Об этом пишет NBC News.
Она также подтвердила, что США предупреждали Россию об угрозе теракта со стороны ИГИЛ.
Теракт в Крокус Сити Холли произошел вечером 22 марта. Ответственность за него практически сразу взяла ИГИЛ, в ночь на 24 марта на ее ресурсах появилось видео атаки, снятое самими террористами. На нем видны три нападающих (ещё один снимающий), которые расстреливают безоружных посетителей концертного зала. Одному из раненых мужчин перерезали горло.
Независимые российские издания обратили внимание, что по крайней мере двое из нападавших одеты так же, как и люди, которых российское ФСБ задержало по подозрению в совершении теракта.
- Вечером 22 марта в "Крокусе" перед концертом группы "Пикник" началась стрельба, возник пожар. В результате теракта десятки человек погибли и получили ранения.
- Несмотря на то, что ответственность за него взяла ИГИЛ, россияне начали искать в теракте украинский след. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы якобы собирались бежать в Украину.
- Министерство иностранных дел отвергло обвинения Кремля в причастности Украины к теракту. В ведомстве напомнили о "рязанском сахаре" – терактах 1999 года, спланированных российскими спецслужбами внутри России.
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова российского президента, сказав, что те сутки молчал и придумывал, как привязать теракт к Украине.