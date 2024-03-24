"Украина не причастна". США – о попытках Путина найти украинский след в теракте

Соединенные Штаты заявили, что ИГИЛ несет исключительную ответственность за теракт в Крокус Сити Холли и Украина никак не причастна

Крокус Сити Холл (Фото: EPA / MAXIM SHIPENKOV)

Совет национальной безопасности (NSC) США однозначно отверг попытки России привязать Украину к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Красногорске возле Москвы. Об этом пишет NBC News.

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"ИГИЛ несет исключительную ответственность за эту атаку. Украина никак не причастна", — сказала спикер NSC Эдриен Уотсон.

Она также подтвердила, что США предупреждали Россию об угрозе теракта со стороны ИГИЛ.

Теракт в Крокус Сити Холли произошел вечером 22 марта. Ответственность за него практически сразу взяла ИГИЛ, в ночь на 24 марта на ее ресурсах появилось видео атаки, снятое самими террористами. На нем видны три нападающих (ещё один снимающий), которые расстреливают безоружных посетителей концертного зала. Одному из раненых мужчин перерезали горло.

Независимые российские издания обратили внимание, что по крайней мере двое из нападавших одеты так же, как и люди, которых российское ФСБ задержало по подозрению в совершении теракта.