Путін знову спробував прив'язати теракт у "Крокусі" до України. Зеленський: Хвора істота

Зеленський заявив, що сам Путін вже два десятиліття підживлюється терором

Володимир Зеленський (Фото: EPA/Mads Claus Rasmussen)

Диктатор Володимир Путін знову спробував звинуватити Україну у причетності до терористичного акту у концертному залі "Крокус" у Підмосков'ї 22 березня. Президент Володимир Зеленський назвав його "хворою та цинічною істотою". Про це він сказав у зверненні.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Путін знову "розмовляв сам із собою".

"Знову звинувачує Україну. Хвора і цинічна істота. Усі в нього терористи, крім нього самого, хоча терором уже два десятиліття живиться саме він. Саме він – найбільше вікно для терору", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що коли Путін помре, то запит на терор та насильство зникне разом із ним.

Перед цим глава Кремля назвав теракт "акцією залякування" та визнав, що його вчинили радикальні ісламісти, проте спробував натякнути, що до організації нібито причетна Україна.

22 березня у Підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина. Було вбито щонайменше 139 осіб.

У ГУР повідомили, що теракт у "Крокусі" – провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна, мета якої виправдати жорстокі удари по Україні та тотальну мобілізацію в Росії.

У США заявили, що не бачать ознак причетності України до теракту.

Читайте також: "Путін – патологічний брехун". Кулеба про спробу Кремля прив'язати теракт до України