ИГИЛ может устроить новые теракты в РФ, она попробует направить их на Запад — генерал СБУ
ИГИЛ может усилить свою террористическую деятельность на территории России, но Москва попробует перенаправить их акты на западные страны. Такое мнение высказал бывший заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-майор Виктор Ягун в интервью LIGA.net.
По его словам, в ИГИЛ насчитывается около 9000 бойцов с российским гражданством, из которых 3000 имеют специальную военную подготовку.
"Поэтому раньше ИГИЛ использовал Россию как перевалочный пункт, такую себе "спокойную гавань" для вербовки и других мероприятий. Сейчас же ИГИЛ может перейти к активным действиям на территории России", — сказал Ягун.
Он отметил, что РФ попробует "перенаправить" действия ИГИЛ на другие страны.
"Францию или Великобританию, но все уже готовятся к этому", — заявил генерал.
- 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Были убиты по меньшей мере 139 человек. Несмотря на то, что ответственность за это взяло на себя "Исламское государство", россияне начали искать в теракте украинский след.
- В ГУР сообщили, что теракт в "Крокусе" – провокация российских спецслужб по указанию Путина, цель которой оправдать жестокие удары по Украине и тотальную мобилизацию в России.
- В США заявили, что не видят признаков причастности Украины к теракту.
- 26 февраля Зеленский в ответ на обвинения Украины в теракте назвал Путина "больным и циничным существом".
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