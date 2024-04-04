Экс-замглавы СБУ Ягун рассказал, как изменилась работа российской агентуры на Западе

Генерал-майор запаса Ягун отметил, что с 2014 года РФ начала привлекать представителей диаспоры и так называемых прокси

Виктор Ягун (Фото: скриншот с видео)

Начиная с 2014 года российская разведка изменила подход к использованию оперативных возможностей, заявил бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

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"Если до 2014 года и частично после 2014-го они использовали дипломатическое прикрытие, то высылка значительного количества дипломатов, которые имели эфемерное отношение к дипломатии, это были разведчики под прикрытием, уменьшила такую возможность. Уменьшение [количества] так называемых дипломатов побудило Россию к тому, что она начала использовать другие пути", – заявил Ягун.

Генерал-майор отметил, что РФ начала "активно" привлекать диаспору, длительно проживающую в Европе и США.

"Они начали использовать тех, кто сбежал от войны, имплементировав туда тысячи своих агентов. То есть это глубоко под прикрытием некоторые офицеры разведки. Такой метод использовался еще при холодной войне и давно так активно не применялся. Есть подтверждение разоблачения этих людей. В частности, задержан с бразильскими документами человек, который пытался устроиться в Гаагский суд", – сказал он.

Также, по словам Ягуна, РФ использует прокси, то есть тех людей, которые пророссийски настроены и за деньги "пытались" продвигать российские нарративы в прессе и государственных структурах.

Генерал-майор упомянул расследование украинской контрразведки и СБУ и материал журналистов о разоблачении сети, возглавляемой экс-лидером запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктором Медведчуком, о подкупе европейских политиков, которые должны были распространять российскую пропаганду. В частности, речь шла и о кандидатах в депутаты в Европарламент.

"Это такой тектонический сдвиг в понимании того, как Россия пытается использовать прокси для продвижения своих идей, в том числе и через Европарламент. Я думаю, что это разоблачение позволит, а до выборов еще 10 недель, значительно снизить активность российской разведки через свои источники в Европе и обеспечит хотя бы частичное очищение Европейского парламента", – резюмировал Ягун.

29 марта издание "Голос Америки" сообщило, что чешская контрразведка разоблачила в ЕС сеть, которая платила местным депутатам за распространение российской пропаганды. За этой сетью стоял Виктор Медведчук.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что разоблачить сеть удалось благодаря СБУ.

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