Страны ЕС стали мишенями российской пропаганды перед выборами в Европарламент – Bloomberg

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что 25 из 27 стран-членов ЕС стали объектами атак в течение последних месяцев

Жан-Ноэль Барро (Фото: EPA)

Большинство стран Европейского Союза подверглись влиянию российской интернет-пропаганды перед предстоящими выборами в Европарламент, которые состоятся в начале июня. Об этом заявил госсекретарь Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро, его слова цитирует издание Bloomberg.

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Во время разговора с журналистами, он заявил, что усилия французского правительства по борьбе с иностранным вмешательством и дезинформацией привели к выявлению более 30 новых веб-сайтов, которые распространяют прокремлевскую пропаганду по всей Европе.

Издание отметило, что это дополняет уже выявленные 193 домена.

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что 25 из 27 стран-членов ЕС стали объектами атак в течение последних месяцев.

Барро отметил, что эти интернет-операции направлены на дестабилизацию общественного мнения перед голосованием. Вместе со своими немецкими и польскими коллегами, выступая перед журналистами, он призвал социальные платформы блокировать веб-сайты, которые участвуют в операциях иностранного вмешательства.

28 марта премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что некоторые евродепутаты распространяли российскую пропаганду за деньги.

29 марта издание Голос Америки сообщило, что чешская контрразведка разоблачила в ЕС сеть, которая платила местным депутатам за освещение российской пропаганды. За этой сетью стоял Виктор Медведчук.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что разоблачить сеть удалось благодаря СБУ.

в правоохранительных органах заявил, что разоблачить сеть удалось благодаря СБУ. 12 апреля премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что страна может привлечь к ответственности лиц, причастных к возможному вмешательству России в будущие общеевропейские выборы.

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