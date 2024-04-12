В Бельгии прокуратура расследует возможное вмешательство России в европейскую политику

Александер Де Кроо (Фото: EPA)

Бельгия может привлечь к ответственности лиц, имеющих отношение к возможному вмешательству России в будущие общеевропейские выборы. Об этом сообщил премьер-министр страны Александер Де Кроо во время брифинга в Брюсселе, цитирует издание Bloomberg.

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Его заявление было сделано после того, как в марте чешское правительство сообщило о том, что контрразведка страны раскрыла российскую сеть, которая платила европейским депутатам за распространение пропаганды РФ.

"Наша федеральная прокуратура начала расследование, которое основывается на рассекреченном отчете, обнародованном нашими спецслужбами. Судебные органы сейчас подтвердили, что это вмешательство подлежит уголовному преследованию", — заявил де Кроо.

Хотя бельгийские спецслужбы установили, что платежи наличными в Бельгии не производились, но премьер отметил, что вмешательство в стране осуществлялось.

Де Кроо также призвал к действиям на уровне Европейского Союза. Он планирует поднять эту тему на встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе на следующей неделе.

Бельгийский премьер призвал Евроюст и агентство ЕС по судебному сотрудничеству в уголовных делах обсудить данный вопрос, а также изучить, как расширить мандат Европейской прокуратуры, чтобы отвечать на подобные угрозы.

"Мы должны оставаться очень бдительными по отношению к любым предстоящим выборам и, безусловно, европейским выборам, которые состоятся в начале июня", — отметил он.

Цель российского вмешательства, по словам политика, состоит в том, чтобы ослабить европейскую демократию и уменьшить поддержку Украины со стороны Европы.

28 марта де Кроо заявил, что некоторые евродепутаты распространяли российскую пропаганду за деньги.

29 марта издание "Голос Америки" сообщило, что чешская контрразведка разоблачила в ЕС сеть, которая платила местным депутатам за освещение российской пропаганды. За этой сетью стоял Виктор Медведчук.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что разоблачить сеть удалось благодаря СБУ.

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