У Бельгії прокуратура розслідує можливе втручання Росії у європейську політику

Александер Де Кроо (Фото: EPA)

Бельгія може притягнути до відповідальності осіб, причетних до можливого втручання Росії у майбутні загальноєвропейські вибори. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Александер Де Кроо під час брифінгу у Брюсселі, цитує видання Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Його заява була зроблена після того, як у березні чеський уряд повідомив про те, що контррозвідка країни розкрила російську мережу, яка платила європейським депутатам за поширення пропаганди РФ.

"Наша федеральна прокуратура почала розслідування, яке ґрунтується на розсекреченому звіті, оприлюдненому нашими спецслужбами. Судові органи зараз підтвердили, що це втручання підлягає кримінальному переслідуванню", – заявив де Кроо.

Хоча бельгійські спецслужби встановили, що готівкові платежі в Бельгії не відбувалися, але прем’єр зазначив, що втручання в країні здійснювалося.

Де Кроо також закликав до дій на рівні Європейського Союзу. Він планує порушити цю тему на зустрічі лідерів країн ЄС у Брюсселі наступного тижня.

Бельгійський прем’єр закликав Євроюст та агентство ЄС із судового співробітництва у кримінальних справах обговорити це питання, а також вивчити, як розширити мандат Європейської прокуратури, щоб відповідати на подібні загрози.

"Ми повинні залишатися дуже пильними щодо будь-яких майбутніх виборів і, безумовно, європейських виборів, які відбудуться на початку червня", – зазначив він.

Мета російського втручання, за словами політика, полягає в тому, щоб послабити європейську демократію та зменшити підтримку України з боку Європи.

28 березня де Кроо заявив, що деякі євродепутати поширювали російську пропаганду за гроші.

29 березня видання "Голос Америки" повідомило, що чеська контррозвідка викрила в ЄС мережу, яка платила місцевим депутатам за висвітлення російської пропаганди. За цією мережею стояв Віктор Медведчук.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що викрити мережу вдалося завдяки СБУ.

Читайте також: Ексзаступник голови СБУ Ягун розповів, як змінилася робота російської агентури на Заході