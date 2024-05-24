Орбан: Війна в Україні показала межі можливостей Росії
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія навряд чи нападе на когось із членів НАТО, оскільки її війська вже показали межі своїх можливостей в Україні та виявилися недостатньо сильними для швидкої перемоги. Про це очільник угорського уряду заявив у інтерв’ю державному радіо, цитує Reuters.
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"Російські військові ведуть серйозну і важку війну з українцями. Якби росіяни були достатньо сильні, щоб перемогти українців одним махом, вони б уже це зробили", – заявив Орбан.
Угорський прем’єр наголосив, що військовий потенціал НАТО значно перевищує військовий потенціал України, тому малоймовірно, що Росія або будь-яка інша країна здійснить напад на Альянс.
"Я не вважаю логічним, щоб Росія, яка навіть не може перемогти Україну, раптом прийшла і поглинула весь західний світ. Шанси на це надзвичайно мізерні", – заявив він.
Орбан стверджує, що розглядає заяви про потенційний напад Росії на членів НАТО як прелюдію до глибшого залучення Заходу у війну в Україні.
"Те, що сьогодні відбувається в Брюсселі й Вашингтоні, можливо, зараз більше в Брюсселі, ніж у Вашингтоні, є своєрідною підготовкою до можливого прямого військового конфлікту, ми сміливо це можемо назвати: підготовка до вступу Європи у війну", – сказав він.
- 29 березня Кулеба заявив, Росія зможе напасти на країни НАТО, якщо переконається, що відповідь Альянсу не буде "адекватною".
- 11 квітня президент Фінляндії Стубб закликав країни НАТО бути менш "войовничими" у своїй риториці проти Росії та замість цього готувати свої збройні сили до потенційного конфлікту.
- 12 квітня міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що Європа має готуватися до широкомасштабної агресії Росії, порівнявши російського диктатора Путіна з Гітлером.
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