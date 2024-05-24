Орбан: Війна в Україні показала межі можливостей Росії

Угорський прем'єр вважає малоймовірним, що Росія або будь-яка інша країна здійснить напад на Альянс

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія навряд чи нападе на когось із членів НАТО, оскільки її війська вже показали межі своїх можливостей в Україні та виявилися недостатньо сильними для швидкої перемоги. Про це очільник угорського уряду заявив у інтерв’ю державному радіо, цитує Reuters.

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"Російські військові ведуть серйозну і важку війну з українцями. Якби росіяни були достатньо сильні, щоб перемогти українців одним махом, вони б уже це зробили", – заявив Орбан.

Угорський прем’єр наголосив, що військовий потенціал НАТО значно перевищує військовий потенціал України, тому малоймовірно, що Росія або будь-яка інша країна здійснить напад на Альянс.

"Я не вважаю логічним, щоб Росія, яка навіть не може перемогти Україну, раптом прийшла і поглинула весь західний світ. Шанси на це надзвичайно мізерні", – заявив він.

Орбан стверджує, що розглядає заяви про потенційний напад Росії на членів НАТО як прелюдію до глибшого залучення Заходу у війну в Україні.

"Те, що сьогодні відбувається в Брюсселі й Вашингтоні, можливо, зараз більше в Брюсселі, ніж у Вашингтоні, є своєрідною підготовкою до можливого прямого військового конфлікту, ми сміливо це можемо назвати: підготовка до вступу Європи у війну", – сказав він.

29 березня Кулеба заявив, Росія зможе напасти на країни НАТО, якщо переконається, що відповідь Альянсу не буде "адекватною".

11 квітня президент Фінляндії Стубб закликав країни НАТО бути менш "войовничими" у своїй риториці проти Росії та замість цього готувати свої збройні сили до потенційного конфлікту.

12 квітня міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що Європа має готуватися до широкомасштабної агресії Росії, порівнявши російського диктатора Путіна з Гітлером.

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