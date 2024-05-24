Орбан: Война в Украине показала пределы возможностей России

Венгерский премьер считает маловероятным, что Россия или любая другая страна совершит нападение на Альянс

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия вряд ли нападет на одного из членов НАТО, поскольку ее войска уже показали пределы своих возможностей в Украине и оказались недостаточно сильными для быстрой победы. Об этом глава венгерского правительства заявил в интервью государственному радио, цитирует Reuters.

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"Российские военные ведут серьезную и тяжелую войну с украинцами. Если бы россияне были достаточно сильны, чтобы победить украинцев одним махом, они бы уже это сделали", – заявил Орбан.

Венгерский премьер подчеркнул, что военный потенциал НАТО значительно превышает военный потенциал Украины, поэтому маловероятно, что Россия или любая другая страна совершит нападение на Альянс.

"Я не считаю логичным, чтобы Россия, которая даже не может победить Украину, вдруг пришла и поглотила весь западный мир. Шансы на это чрезвычайно малы", – заявил он.

Орбан утверждает, что рассматривает заявления о потенциальном нападении России на членов НАТО как прелюдию к более глубокому вовлечению Запада в войну в Украине.

"То, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, возможно, сейчас больше в Брюсселе, чем в Вашингтоне, является своеобразной подготовкой к возможному прямому военному конфликту, мы смело это можем назвать: подготовка к вступлению Европы в войну", – сказал он.

29 марта Кулеба заявил, что Россия сможет напасть на страны НАТО, если убедится, что ответ Альянса не будет "адекватным".

11 апреля президент Финляндии Стубб призвал страны НАТО быть менее "воинственными" в своей риторике против России и вместо этого готовить свои вооруженные силы к потенциальному конфликту.

12 апреля министр обороны Германии Писториус заявил, что Европа должна готовиться к широкомасштабной агрессии России, сравнив российского диктатора Путина с Гитлером.

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