Россия хочет подвинуть границы стран Балтии. МИД Литвы и Финляндии отреагировали

Корабль НАТО в Балтийском море (Фото: EРA / TOMS KALNINS)

Российское оппозиционное издание The Moscow Times выяснило, что Кремль в одностороннем порядке решил изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Лидеры стран Балтии призвали Москву соблюдать нормы международного права.

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По данным издания, документ, подготовленный Минобороны РФ, имеет целью провозгласить своими [российскими] внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

"Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряют ширину территориального моря РФ, а также прилегающей зоны у побережья и островов", – говорится в документе.

На границе с Финляндией Россия хочет скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Гогланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва.

На границе с Литвой – в зоне Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

Постановление Совмина СССР 40-летней давности, регулирующее границы на Балтике, Минобороны предлагает частично "признать недействительным".

Министерство иностранных дел Литвы назвало это "устрашением", и заявило, что "это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России представляет угрозу безопасности соседних государств и всей Европы".

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что ее ведомство уточняет детали, о которых говорится в материале The Moscow Times.

"Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе их пересмотр. Мы предполагаем, что Россия, как участница конвенции, будет действовать соответственно. Следует помнить, что внесение недоразумений – это также гибридное влияние. Финляндия не будет введена в заблуждение", – заявила она.

19 января 2024 года министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

21 января президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что существует насущная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

Главнокомандующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис не видит угрозы войны России и НАТО в следующем году.

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