Главком армии Швеции: Путин положил глаз на остров Готланд в Балтийском море

Микаэль Бюден заявил, что это необходимо кремлевскому диктатору для контроля над Балтийским морем и шантажа НАТО

Микаэль Бюден (Фото: ЕРА/YOAN VALAT)

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден считает, что в планах российского диктатора Владимира Путина есть захват шведского острова Готланд. В интервью RND топ-военный заявил, что таким образом хозяин Кремля сможет контролировать Балтийское море.

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"Да, я уверен, что Путин положил даже оба глаза на Готланд. Цель Путина – получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландские острова. Россияне внимательно следят за происходящим на входах и выходах к Балтийскому морю", – рассказал Бюден.

По его словам, если России удастся перекрыть Балтийское море, это окажет огромное влияние на жизнь Швеции и других стран в регионе.

Главком заявил, что из-за нарастания российской агрессии по всему миру Швеция была вынуждена вооружить Готланд: он охраняется посредством постоянно дислоцированных на нем подразделений и перебрасывания дополнительных сил [в случае, если опасность ситуации растет].

"Было время, когда мы сократили наше военное присутствие на Готланде до того, что у нас там было только добровольческое подразделение Национальной гвардии. Эти мирные времена прошли. Война в Украине изменила политическую ситуацию в Европе, и нам пришлось массово вооружить Готланд", – сказал он.

19 января 2024 года министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

21 января президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что существует насущная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

Главнокомандующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис не видит угрозы войны России и НАТО в следующем году.

Спецслужбы Литвы считают, что Россия способна вести полномасштабную войну в сегодняшнем темпе еще как минимум два года, поскольку сумела реформировать и усилить свою армию после потерь в Украине.

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