Головком армії Швеції: Путін поклав око на острів Готланд в Балтійському морі

Мікаель Бюден заявив, що це потрібно кремлівському диктатору для контролю над Балтійським морем та шантажу НАТО

Мікаель Бюден (Фото: ЕРА/YOAN VALAT)

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що у планах російського диктатора Володимира Путіна є захоплення шведського острова Готланд. В інтерв'ю RND топвійськовий заявив, що таким чином господар Кремля зможе контролювати Балтійське море.

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"Так, я впевнений, що Путін поклав навіть обидва ока на Готланд. Мета Путіна – отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аландські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря", – розповів Бюден.

За його словами, якщо Росії вдасться перекрити Балтійське море, це матиме величезний вплив на життя Швеції та інших країн у регіоні.

Головком заявив, що через наростання російської агресії по всьому світу Швеція була вимушена озброїти Готланд: він охороняється за допомогою постійно дислокованих на ньому підрозділів і перекидання додаткових сил [у разі, якщо небезпечність ситуації зростає].

"Були часи, коли ми скоротили нашу військову присутність на Готланді до того, що у нас там був лише добровольчий підрозділ Національної гвардії. Ці мирні часи минули. Війна в Україні змінила політичну ситуацію в Європі, і нам довелося масово озброїти Готланд", – сказав він.

19 січня 2024 року міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба в посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Головнокомандувач армії Литви Вальдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.

Спецслужби Литви вважають, що Росія здатна вести повномасштабну війну в сьогоднішньому темпі щонайменше ще два роки, оскільки зуміла реформувати та посилити свою армію після втрат в Україні.

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