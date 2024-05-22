Головком армії Швеції: Путін поклав око на острів Готланд в Балтійському морі
Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що у планах російського диктатора Володимира Путіна є захоплення шведського острова Готланд. В інтерв'ю RND топвійськовий заявив, що таким чином господар Кремля зможе контролювати Балтійське море.
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"Так, я впевнений, що Путін поклав навіть обидва ока на Готланд. Мета Путіна – отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аландські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря", – розповів Бюден.
За його словами, якщо Росії вдасться перекрити Балтійське море, це матиме величезний вплив на життя Швеції та інших країн у регіоні.
Головком заявив, що через наростання російської агресії по всьому світу Швеція була вимушена озброїти Готланд: він охороняється за допомогою постійно дислокованих на ньому підрозділів і перекидання додаткових сил [у разі, якщо небезпечність ситуації зростає].
"Були часи, коли ми скоротили нашу військову присутність на Готланді до того, що у нас там був лише добровольчий підрозділ Національної гвардії. Ці мирні часи минули. Війна в Україні змінила політичну ситуацію в Європі, і нам довелося масово озброїти Готланд", – сказав він.
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