Росія хоче посунути кордони країн Балтії. МЗС Литви та Фінляндії відреагували

Корабель НАТО у Балтійському морі (Фото: ЕРА / TOMS KALNINS)

Російське опозиційне видання The Moscow Times з'ясувало, що Кремль в односторонньому порядку вирішив змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Лідери країн Балтії закликали Москву дотримуватися норм міжнародного права.

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За даними видання, документ, підготовлений Міноборони РФ, має на меті проголосити своїми [російськими] внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.

"Для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів", – йдеться у документі.

На кордоні з Фінляндією Росія хоче скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Гогланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва.

На кордоні з Литвою – у зоні Куршської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

Постанову Радміну СРСР 40-річної давності, що регулює кордони на Балтиці, Міноборони пропонує частково "визнати нечинною".

Міністерство закордонних справ Литви назвало це "залякуванням" і заявило, що "це ще один доказ того, що агресивна та ревізіоністська політика Росії становить загрозу безпеці сусідніх держав і всієї Європи".

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що її відомство уточнює деталі, про які йдеться у матеріалі The Moscow Times.

"Конвенція ООН з морського права містить положення про визначення морських зон прибережних держав, зокрема їх перегляд. Ми припускаємо, що Росія, як учасниця конвенції, діятиме відповідно. Слід пам'ятати, що внесення непорозумінь – це також гібридний вплив. Фінляндія не буде введена в оману", – заявила вона.

19 січня 2024 року міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба в посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Головнокомандувач армії Литви Вальдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.

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