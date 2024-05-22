Росія хоче посунути кордони країн Балтії. МЗС Литви та Фінляндії відреагували
Російське опозиційне видання The Moscow Times з'ясувало, що Кремль в односторонньому порядку вирішив змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Лідери країн Балтії закликали Москву дотримуватися норм міжнародного права.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
За даними видання, документ, підготовлений Міноборони РФ, має на меті проголосити своїми [російськими] внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.
"Для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів", – йдеться у документі.
На кордоні з Фінляндією Росія хоче скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Гогланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва.
На кордоні з Литвою – у зоні Куршської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.
Постанову Радміну СРСР 40-річної давності, що регулює кордони на Балтиці, Міноборони пропонує частково "визнати нечинною".
Міністерство закордонних справ Литви назвало це "залякуванням" і заявило, що "це ще один доказ того, що агресивна та ревізіоністська політика Росії становить загрозу безпеці сусідніх держав і всієї Європи".
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що її відомство уточнює деталі, про які йдеться у матеріалі The Moscow Times.
"Конвенція ООН з морського права містить положення про визначення морських зон прибережних держав, зокрема їх перегляд. Ми припускаємо, що Росія, як учасниця конвенції, діятиме відповідно. Слід пам'ятати, що внесення непорозумінь – це також гібридний вплив. Фінляндія не буде введена в оману", – заявила вона.
- 19 січня 2024 року міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.
- 21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба в посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.
- Головнокомандувач армії Литви Вальдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.
Читайте також: Головком армії Швеції: Путін поклав око на острів Готланд в Балтійському морі