Президент Фінляндії закликав НАТО готувати свої армії до конфлікту з Росією

Стубб попередив лідерів країн Альянсу про необхідність бути менш "войовничими" у своїй риториці

Александр Стубб (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Країни НАТО мають бути менш "войовничими" у своїй риториці проти Росії та замість цього готувати свої збройні сили до потенційного конфлікту. Про це президент Фінляндії Александр Стубб розповів у інтерв’ю виданню Financial Times.

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За словами Стубба, нещодавні публічні попередження про російську агресію за межами України відвертають увагу від того, на чому європейські країни повинні зосередитися: негайно допомогти Києву та підготувати свої війська — навіть якщо вони не вірять, що "РФ нападе на НАТО раніше 2030 року".

"Я трохи стурбований цими досить войовничими розмовами про те, що Росія збирається перевірити п’яту статтю і що наступна на черзі Європа", – заявив президент Фінляндії.

Стубб вважає, що це малоймовірно, але держави Альянсу мають бути готовими до потенційного нападу з боку РФ.

Він закликав усі європейські держави "стати більш фінськими".

"Іншими словами, більш підготовленими. Ви повинні готуватися до найгіршого, щоб уникнути його", – зазначив Стубб.

Також президент Фінляндії наголосив, що підтримка України найближчими місяцями має першорядне значення, оскільки російський диктатор Володимир Путін "почувається дуже впевнено" і націлився на "вікно можливостей", щоб прорвати українську оборону в період до вересня.

27 березня глава МЗС Естонії Певкур заявив, що Путін сподівається, що НАТО не відреагує, якщо Росія вирішить атакувати Альянс.

29 березня Кулеба сказав, що Росія зможе напасти на країни НАТО, якщо переконається, що відповідь Альянсу не буде "адекватною".

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