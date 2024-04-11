Президент Фінляндії закликав НАТО готувати свої армії до конфлікту з Росією
Країни НАТО мають бути менш "войовничими" у своїй риториці проти Росії та замість цього готувати свої збройні сили до потенційного конфлікту. Про це президент Фінляндії Александр Стубб розповів у інтерв’ю виданню Financial Times.
За словами Стубба, нещодавні публічні попередження про російську агресію за межами України відвертають увагу від того, на чому європейські країни повинні зосередитися: негайно допомогти Києву та підготувати свої війська — навіть якщо вони не вірять, що "РФ нападе на НАТО раніше 2030 року".
"Я трохи стурбований цими досить войовничими розмовами про те, що Росія збирається перевірити п’яту статтю і що наступна на черзі Європа", – заявив президент Фінляндії.
Стубб вважає, що це малоймовірно, але держави Альянсу мають бути готовими до потенційного нападу з боку РФ.
Він закликав усі європейські держави "стати більш фінськими".
"Іншими словами, більш підготовленими. Ви повинні готуватися до найгіршого, щоб уникнути його", – зазначив Стубб.
Також президент Фінляндії наголосив, що підтримка України найближчими місяцями має першорядне значення, оскільки російський диктатор Володимир Путін "почувається дуже впевнено" і націлився на "вікно можливостей", щоб прорвати українську оборону в період до вересня.
- 27 березня глава МЗС Естонії Певкур заявив, що Путін сподівається, що НАТО не відреагує, якщо Росія вирішить атакувати Альянс.
- 29 березня Кулеба сказав, що Росія зможе напасти на країни НАТО, якщо переконається, що відповідь Альянсу не буде "адекватною".
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