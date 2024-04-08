Військова допомога Україні. Стубб – Заходу: Маємо знайти безліч потоків, які впадають у річку

Александр Стубб (Фото: EPA/JARNO KUUSINEN)

Захід має знайти безліч потоків для допомоги Україні, й вони можуть бути двосторонніми. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб та закликав американський Конгрес схвалити виділення Україні $60 млн. Про це він заявив у інтерв'ю CNN.

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Стубб наголосив, що нещодавно вирушив до Києва із пакетом військової допомоги на 188 млн євро, включно із засобами протиповітряної оборони та важкою артилерією.

"Фінляндія – досить маленька країна, але за ВВП на душу населення ми посідаємо шосте місце серед найбільших донорів. Ми надали 2 млрд євро як військову допомогу і 700 млн як гуманітарну допомогу на розвиток", – акцентував він.

Стубб підкреслив, що це практичні речі, які потрібні українцям, та наголосив на потребі "знайти безліч різних потоків, які впадають у річку".

"І ці потоки можуть бути двосторонніми. Вони можуть виходити від Європейського Союзу, як це відбувається зараз. Вони можуть виходити навіть від НАТО, і, звісно, вони мають виходити від США", – наголосив він.

Президент Фінляндії закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні. Він наголосив, що внутрішня політика Заходу не має бути пов'язана із життями українців.

"Я закликаю американський Конгрес виділити $60 млрд – це вкрай необхідно. По суті, ми граємо з життями українців, і я не думаю, що наша внутрішня політика має бути пов'язана з життями українців. Їм потрібна допомога, і вона потрібна їм зараз", – додав він.

3 квітня президент Зеленський та президент Фінляндії підписали десятирічну угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Того самого дня Стубб заявив, що Фінляндія надасть Україні 23-й пакет військової допомоги вартістю 188 млн євро.

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