Военная помощь Украине. Стубб – Западу: Должны найти много потоков, которые впадают в реку

Александр Стубб (Фото: EPA/JARNO KUUSINEN)

Запад должен найти множество потоков для помощи Украине, и они могут быть двусторонними. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб и призвал американский Конгресс одобрить выделение Украине $60 млн. Об этом он заявил в интервью CNN.

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Стубб отметил, что недавно отправился в Киев с пакетом военной помощи на 188 млн евро, включая средства противовоздушной обороны и тяжелую артиллерию.

"Финляндия – достаточно маленькая страна, но по ВВП на душу населения мы занимаем шестое место среди крупнейших доноров. Мы предоставили 2 млрд евро в качестве военной помощи и 700 млн в качестве гуманитарной помощи на развитие", – акцентировал он.

Стубб подчеркнул, что это практические вещи, которые нужны украинцам, и отметил необходимость "найти множество различных потоков, впадающих в реку".

"И эти потоки могут быть двусторонними. Они могут исходить от Европейского Союза, как это происходит сейчас. Они могут исходить даже от НАТО, и, конечно, они должны идти от США", – подчеркнул он.

Президент Финляндии призвал Конгресс США одобрить помощь Украине. Он подчеркнул, что внутренняя политика Запада не должна быть связана с жизнями украинцев.

"Я призываю американский Конгресс выделить $60 млрд – это крайне необходимо. По сути, мы играем с жизнями украинцев, и я не думаю, что наша внутренняя политика должна быть связана с жизнями украинцев. Им нужна помощь, и она нужна им сейчас", – добавил он.

3 апреля президент Зеленский и президент Финляндии подписали десятилетнее соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочную поддержку.

В тот же день Стубб заявил, что Финляндия предоставит Украине 23-й пакет военной помощи стоимостью 188 млн евро.

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