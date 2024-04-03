Фінляндія надає новий пакет військової допомоги для України на 188 млн євро – Стубб

Сьогодні президент Фінляндії Стубб перебуває із візитом у Києві

Александр Стубб (Фото: EPA/JARNO KUUSINEN)

Фінляндія надасть Україні 23-й пакет військової допомоги вартістю 188 млн євро. Про це заявив президент країни Александер Стубб.

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"Україна може розраховувати на відданість Фінляндії її безпеці, захищеності та процвітанню зараз і в довгостроковій перспективі", – наголосив президент Фінляндії.

У Міністерстві оборони Фінляндії зазначили, що загальна вартість обладнання, яке країна поставила Києву, наразі становить близько 2 млрд євро.

Фінський міністр оборони Антті Хякканен наголосив, що "ситуація з безпекою в Європі є історично серйозною".

"Результат агресивної війни Росії визначатиме безпекове середовище в Європі та Фінляндії. Ми продовжимо підтримувати Україну разом з нашими союзниками та партнерами", – наголосив він.

Цього самого дня президент Володимир Зеленський та президент Фінляндії підписали десятирічну угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

29 лютого повідомлялося, що у Фінляндії не наклали жодних обмежень на свою військову допомогу й Україна може використовувати зброю, яка була надана Фінляндією, також і на території Росії.

19 березня уряд Фінляндії вирішив приєднатись до чеської ініціативи та виділити 30 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України.

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