Финляндия предоставляет новый пакет военной помощи для Украины на 188 млн евро – Стубб

Сегодня президент Финляндии Стубб находится с визитом в Киеве

Александр Стубб (Фото: EPA/JARNO KUUSINEN)

Финляндия предоставит Украине 23-й пакет военной помощи стоимостью 188 млн евро. Об этом заявил президент страны Александер Стубб.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Украина может рассчитывать на приверженность Финляндии ее безопасности, защищенности и процветанию сейчас и в долгосрочной перспективе", – подчеркнул президент Финляндии.

В Министерстве обороны Финляндии отметили, что общая стоимость оборудования, которое страна поставила Киеву, сейчас составляет около 2 млрд евро.

Финский министр обороны Антти Хякканен подчеркнул, что "ситуация с безопасностью в Европе является исторически серьезной".

"Результат агрессивной войны России будет определять среду безопасности в Европе и Финляндии. Мы продолжим поддерживать Украину вместе с нашими союзниками и партнерами", – подчеркнул он.

В этот же день президент Владимир Зеленский и президент Финляндии подписали десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

29 февраля сообщалось, что в Финляндии не наложили никаких ограничений на свою военную помощь и Украина может использовать оружие, которое было предоставлено Финляндией, также и на территории России.

19 марта правительство Финляндии решило присоединиться к чешской инициативе и выделить 30 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины.

Читайте также: "Никаких разговоров с Путиным". Кто такой новый президент Финляндии. И за что он раскаивается