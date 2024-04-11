Президент Финляндии призвал НАТО готовить свои армии к конфликту с Россией
Страны НАТО должны быть менее "воинственными" в своей риторике против России и вместо этого готовить свои вооруженные силы к потенциальному конфликту. Об этом президент Финляндии Александр Стубб рассказал в интервью газете Financial Times.
По словам Стубба, недавние публичные предупреждения о российской агрессии за пределами Украины отвлекают от того, на чем европейские страны должны сосредоточиться: немедленно помочь Киеву и подготовить свои войска — даже если они не верят, что "РФ нападет на НАТО раньше 2030 года".
"Я немного озабочен этими достаточно воинственными разговорами о том, что Россия собирается проверить пятую статью и что следующая на очереди Европа", – заявил президент Финляндии.
Стубб считает, что это маловероятно, но государства Альянса должны быть готовы к потенциальному нападению со стороны РФ.
Он призвал все европейские государства "стать более финскими".
"Иными словами, более подготовленными. Вы должны готовиться к худшему, чтобы избежать его", – отметил Стубб.
Также президент Финляндии подчеркнул, что поддержка Украины в ближайшие месяцы имеет первостепенное значение, поскольку российский диктатор Владимир Путин "чувствует себя очень уверенно" и нацелился на "окно возможностей", чтобы прорвать украинскую оборону в период до сентября.
- 27 марта глава МИД Эстонии Певкур заявил, что Путин надеется, что НАТО не отреагирует, если Россия решит атаковать Альянс.
- 29 марта Кулеба сказал, что Россия сможет напасть на страны НАТО, если убедится, что ответ Альянса не будет "адекватным".
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