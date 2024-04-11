Президент Финляндии призвал НАТО готовить свои армии к конфликту с Россией

Стубб предупредил лидеров стран Альянса о необходимости быть менее "воинственными" в своей риторике

Александр Стубб (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Страны НАТО должны быть менее "воинственными" в своей риторике против России и вместо этого готовить свои вооруженные силы к потенциальному конфликту. Об этом президент Финляндии Александр Стубб рассказал в интервью газете Financial Times.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Стубба, недавние публичные предупреждения о российской агрессии за пределами Украины отвлекают от того, на чем европейские страны должны сосредоточиться: немедленно помочь Киеву и подготовить свои войска — даже если они не верят, что "РФ нападет на НАТО раньше 2030 года".

"Я немного озабочен этими достаточно воинственными разговорами о том, что Россия собирается проверить пятую статью и что следующая на очереди Европа", – заявил президент Финляндии.

Стубб считает, что это маловероятно, но государства Альянса должны быть готовы к потенциальному нападению со стороны РФ.

Он призвал все европейские государства "стать более финскими".

"Иными словами, более подготовленными. Вы должны готовиться к худшему, чтобы избежать его", – отметил Стубб.

Также президент Финляндии подчеркнул, что поддержка Украины в ближайшие месяцы имеет первостепенное значение, поскольку российский диктатор Владимир Путин "чувствует себя очень уверенно" и нацелился на "окно возможностей", чтобы прорвать украинскую оборону в период до сентября.

27 марта глава МИД Эстонии Певкур заявил, что Путин надеется, что НАТО не отреагирует, если Россия решит атаковать Альянс.

29 марта Кулеба сказал, что Россия сможет напасть на страны НАТО, если убедится, что ответ Альянса не будет "адекватным".

Читайте также: Военная помощь Украине. Стубб – Западу: Должны найти много потоков, которые впадают в реку