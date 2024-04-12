Пісторіус порівняв Путіна з Гітлером та закликав Європу готуватися до великої агресії РФ

Міністр оборони Німеччини нагадав, що Путін, як і Гітлер, заявляє, що "не зупиниться"

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європа має готуватися до широкомасштабної агресії Росії, порівнявши російського диктатора Володимира Путіна з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером. Про це повідомляє Bloomberg.

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Глава німецького Міноборони заявив про це під час презентації біографічної книги про колишнього прем'єра Великої Британії Вінстона Черчилля, зазначають журналісти.

Зокрема Пісторіус наголосив, що Путін не зупиниться в Україні.

"Він також чітко заявив про це. Так само чітко, як і Гітлер, який також завжди говорив, що не зупиниться", – сказав він.

У зв'язку з цим Пісторіус укотре наголосив на важливості зміцнення німецьких Збройних сил на тлі загрози, що зростає.

"Ми повинні повернути цю країну в таке становище, щоб вона могла себе захистити. Ми маємо вирішити зараз, чи хочемо ми підготуватися до реальної загрози з боку Путіна, чи ми хочемо полегшити йому завдання", – заявив міністр оборони Німеччини.

19 березня 2024 року міністр оборони Німеччини заявив, що країна покриє витрати на 180 000 артилерійських боєприпасів для України в межах чеської ініціативи.

27 березня повідомлялося, що Німеччина терміново передає ЗСУ 10 000 снарядів зі свого арсеналу.

10 квітня стало відомо, що Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть, зокрема, безпілотники кількох типів, гвинтівки, системи розмінування тощо.

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