Снаряди, гвинтівки та дрони. Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги
Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть, зокрема, безпілотники кількох типів, гвинтівки, системи розмінування тощо. Про це повідомили у пресслужбі уряду країни.
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Повний список допомоги такий:
→ гусеничний всюдихід Warthog (командна машина) — раніше передали девʼять таких;
→ дві машини розмінування WISENT 1 — раніше передали 32 машини;
→ 6000 снарядів калібру 155 мм — раніше передали 68 000 боєприпасів;
→ 16 розвідувальних БпЛА Vector — раніше передали 196 одиниць;
→ 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun — раніше передали 185 одиниць;
→ 30 комплектів засобів протидії БпЛА — раніше передали 40 одиниць;
→ 11 мобільних систем розмінування — раніше передали дев'ять цих систем;
→ три мінні трали — раніше передали 43 таких;
→ 70 інфрачервоних камер — раніше передали 330 одиниць;
→ 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 — раніше передали 305 одиниць;
→ 120 гвинтівок Haenel CR308;
→ 24 човнові мотори;
→ 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338 — раніше передали 15 одиниць;
→ 1 мільйон набоїв для стрілецької зброї;
→ 5000 детонаторів.
Попередній пакет військової допомоги Німеччина передала Україні наприкінці березня. Туди увійшли боєприпаси до Leopard, артилерійські снаряди калібру 155 мм, безпілотники, протитанкові гранатомети, машини розмінування та інша техніка.
- 19 березня міністр оборони Німеччини заявив, що країна покриє витрати на 180 000 артилерійських боєприпасів для України в межах чеської ініціативи.
- 27 березня повідомлялося, що Німеччина терміново передає ЗСУ 10 000 снарядів зі свого арсеналу.
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