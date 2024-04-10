Снаряди, гвинтівки та дрони. Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

В оновленому переліку військової допомоги є машини розмінування, гусеничний всюдихід, гвинтівки, дрони та інше озброєння

Снаряди 155 мм (Фото: ЕРА)

Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть, зокрема, безпілотники кількох типів, гвинтівки, системи розмінування тощо. Про це повідомили у пресслужбі уряду країни.

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Повний список допомоги такий:

→ гусеничний всюдихід Warthog (командна машина) — раніше передали девʼять таких;

→ дві машини розмінування WISENT 1 — раніше передали 32 машини;

→ 6000 снарядів калібру 155 мм — раніше передали 68 000 боєприпасів;

→ 16 розвідувальних БпЛА Vector — раніше передали 196 одиниць;

→ 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun — раніше передали 185 одиниць;

→ 30 комплектів засобів протидії БпЛА — раніше передали 40 одиниць;





→ 11 мобільних систем розмінування — раніше передали дев'ять цих систем;

→ три мінні трали — раніше передали 43 таких;

→ 70 інфрачервоних камер — раніше передали 330 одиниць;

→ 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 — раніше передали 305 одиниць;

→ 120 гвинтівок Haenel CR308;

→ 24 човнові мотори;

→ 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338 — раніше передали 15 одиниць;

→ 1 мільйон набоїв для стрілецької зброї;

→ 5000 детонаторів.

Попередній пакет військової допомоги Німеччина передала Україні наприкінці березня. Туди увійшли боєприпаси до Leopard, артилерійські снаряди калібру 155 мм, безпілотники, протитанкові гранатомети, машини розмінування та інша техніка.