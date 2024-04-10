Снаряди, гвинтівки та дрони. Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги
Снаряди 155 мм (Фото: ЕРА)

Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть, зокрема, безпілотники кількох типів, гвинтівки, системи розмінування тощо. Про це повідомили у пресслужбі уряду країни.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь у дискусіях
Повний список допомоги такий:
→  гусеничний всюдихід Warthog (командна машина) — раніше передали девʼять таких;
→  дві машини розмінування WISENT 1 — раніше передали 32 машини;
→  6000 снарядів калібру 155 мм — раніше передали 68 000 боєприпасів;
→  16 розвідувальних БпЛА Vector — раніше передали 196 одиниць;
→  30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun — раніше передали 185 одиниць;
→  30 комплектів засобів протидії БпЛА — раніше передали 40 одиниць;

→  11 мобільних систем розмінування — раніше передали дев'ять цих систем;
→  три мінні трали — раніше передали 43 таких;
→  70 інфрачервоних камер — раніше передали 330 одиниць;
→  680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 — раніше передали 305 одиниць;
→  120 гвинтівок Haenel CR308;
→  24 човнові мотори;
→  50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338 — раніше передали 15 одиниць;
→  1 мільйон набоїв для стрілецької зброї;
→  5000 детонаторів.
Попередній пакет військової допомоги Німеччина передала Україні наприкінці березня. Туди увійшли боєприпаси до Leopard, артилерійські снаряди калібру 155 мм, безпілотники, протитанкові гранатомети, машини розмінування та інша техніка.
  • 19 березня міністр оборони Німеччини заявив, що країна покриє витрати на 180 000 артилерійських боєприпасів для України в межах чеської ініціативи.
  • 27 березня повідомлялося, що Німеччина терміново передає ЗСУ 10 000 снарядів зі свого арсеналу.

Читайте також: Rheinmetall постачить Україні 20 нових бойових машин піхоти Marder

війнаНімеччинавійськова допомога