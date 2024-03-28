18 000 артснарядів та боєприпаси до Leopard: Німеччина передала пакет допомоги для ЗСУ

У німецькому уряді зазначили, що планується передавання ракет до ЗРК Patriot

Артилерійські снаряди (Фото: EPA)

Німеччина передала новий пакет військової допомоги для Збройних Сил України, до якого увійшли боєприпаси до Leopard, артилерійські снаряди калібру 155 мм, безпілотники, протитанкові гранатомети, машини розмінування та інша техніка. Про це повідомив уряд ФРН.

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Зокрема, Німеччина передала Україні:

→ п'ять гусеничних ремонтно-евакуаційних машин Warthog;

→ дев'ять гусеничних командних машин-всюдиходів Warthog;

→ боєприпаси до танків Leopard;

→ шість машин розмінування WISENT 1;

→ два мостоукладачі BEAVER;

→ інженерні БРЕМ Bergepanzer 2 і БРЕМ 2A1 Dachs;

→ дев'ять мінних тралів;

→ три автомобілі для охорони кордону;

→ шість заправників Mercedes-Benz Zetros;

→ 14 розвідувальних дронів Vector;

→ 30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;

→ 180 систем виявлення безпілотників;

→ п'ять засобів перешкод для дронів;

→ 18 000 боєприпасів калібру 155 мм;

→ систему спостереження SATCOM;

→ 330 інфрачервоних камер;

→ 2056 протитанкових гранатометів RGW90 Matador;

→ 70 гранатометів GMG;

→ 3000 маскувальних сіток;

→ 2000 пончо для маскування;

→ два аварійні електрогенератори.

Також планується передавання 20 бронетранспортерів Mardor, гусеничного всюдихода Carrier Warthog, ракет до зенітно-ракетного комплексу Patriot та 70 тепловізійних приладів.

19 березня міністр оборони Німеччини заявив, що країна покриє витрати на 180 000 артилерійських боєприпасів для України в межах чеської ініціативи.

27 березня повідомлялося, що Німеччина терміново передає ЗСУ 10 000 снарядів зі свого арсеналу.

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