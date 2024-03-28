18 000 артснарядов и боеприпасы в Leopard: Германия передала пакет помощи для ВСУ

В немецком правительстве отметили, что планируется передача ракет к ЗРК Patriot

Артиллерийские снаряды (Фото: EPA)

Германия передала новый пакет военной помощи для Вооруженных Сил Украины, в который вошли боеприпасы для Leopard, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, беспилотники, противотанковые гранатометы, машины разминирования и другая техника. Об этом сообщило правительство ФРГ.

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В частности, Германия передала Украине:

→ пять гусеничных ремонтно-эвакуационных машин Warthog;

→ девять гусеничных командных машин-вездеходов Warthog;

→ боеприпасы к танкам Leopard;

→ шесть машин разминирования WISENT 1;

→ два мостоукладчика BEAVER;

→ инженерные БРЭМ Bergepanzer 2 и БРЭМ 2A1 Dachs;

→ девять минных тралов;

→ три автомобиля для охраны границы;

→ шесть заправщиков Mercedes-Benz Zetros;

→ 14 разведывательных дронов Vector;

→ 30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;

→ 180 систем обнаружения беспилотников;

→ пять средств препятствий для дронов;

→ 18 000 боеприпасов калибра 155 мм;

→ система наблюдения SATCOM;

→ 330 инфракрасных камер;

→ 2056 противотанковых гранатометов RGW90 Matador;

→ 70 гранатометов GMG;

→ 3000 маскировочных сеток;

→ 2000 пончо для маскировки;

→ два аварийных электрогенератора.

Также планируется передача 20 бронетранспортеров Mardor, гусеничного вездехода Carrier Warthog, ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot и 70 тепловизионных приборов.

19 марта министр обороны Германии заявил, что страна покроет расходы на 180 000 артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

27 марта сообщалось, что Германия срочно передает ВСУ 10 000 снарядов из своего арсенала.

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