18 000 артснарядов и боеприпасы в Leopard: Германия передала пакет помощи для ВСУ
Германия передала новый пакет военной помощи для Вооруженных Сил Украины, в который вошли боеприпасы для Leopard, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, беспилотники, противотанковые гранатометы, машины разминирования и другая техника. Об этом сообщило правительство ФРГ.
В частности, Германия передала Украине:
→ пять гусеничных ремонтно-эвакуационных машин Warthog;
→ девять гусеничных командных машин-вездеходов Warthog;
→ боеприпасы к танкам Leopard;
→ шесть машин разминирования WISENT 1;
→ два мостоукладчика BEAVER;
→ инженерные БРЭМ Bergepanzer 2 и БРЭМ 2A1 Dachs;
→ девять минных тралов;
→ три автомобиля для охраны границы;
→ шесть заправщиков Mercedes-Benz Zetros;
→ 14 разведывательных дронов Vector;
→ 30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
→ 180 систем обнаружения беспилотников;
→ пять средств препятствий для дронов;
→ 18 000 боеприпасов калибра 155 мм;
→ система наблюдения SATCOM;
→ 330 инфракрасных камер;
→ 2056 противотанковых гранатометов RGW90 Matador;
→ 70 гранатометов GMG;
→ 3000 маскировочных сеток;
→ 2000 пончо для маскировки;
→ два аварийных электрогенератора.
Также планируется передача 20 бронетранспортеров Mardor, гусеничного вездехода Carrier Warthog, ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot и 70 тепловизионных приборов.
- 19 марта министр обороны Германии заявил, что страна покроет расходы на 180 000 артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.
- 27 марта сообщалось, что Германия срочно передает ВСУ 10 000 снарядов из своего арсенала.
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